Písek – Fotbal, hokej, rybaření, šachy, kreslení, hra na kytaru, balet, společenský tanec, atletika, šerm . . . Každé dítě má talent na něco jiného a má rozhodně nemalé možnosti, čemu se věnovat.

Ředitel DDM Písek Milan Malík. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Jen v Písku funguje několik tanečních studií, sportovních oddílů, kroužků při základních školách i při základní umělecké škole a domu dětí a mládeže, který otevírá přes šedesát různých kroužků. Právě s ředitelem DDM Milanem Malíkem jsme si povídali o možnostech dětí a o kroužcích, které nabízí DDM.

Nabízíte v DDM pro nadcházející školní rok nějaké nové kroužky?

Ano, máme nové kroužky. Přijali jsme novou pracovnici, se kterou přišly i nové kroužky, a i vedoucí kroužků udělali nové nabídky. Jako nejzajímavější kroužky pro děvčata vidím ty rukodělné, které se týkají výroby textilu, výroby módních doplňků a práce s ovčí vlnou a korálky. Jinak nabízíme všechny kroužky, které byly otevřené loni. Velký zájem je například o počítačový kroužek 3D animace a grafika.

Textilně zaměřené kroužky jsou zřejmě hlavně pro děvčata, čeká něco nového také na kluky?

Na kluky čekají dva nové kroužky. První se jmenuje Práčata a jeho náplní budou hlavně historie, střelba z praků či hry na pochodové bubny. Druhý je spíš pro starší děti a nabídne vrhání z historických praků.

Kroužků zaměřených na historii nabízíte docela dost. Je o ně zájem?

Ano, zájem je. Historický šerm děláme asi šest let, ale je spíš pro děti až od dvanácti let, takže jsme hledali něco i pro mladší.

Dá se říct, které kroužky děti nejvíc táhnou? Jsou to sportovní aktivity, nebo spíš vzdělávací?

Co se týče sportovních kroužků, ty u nás až na výjimky nejsou zaměřené příliš výkonnostně. V některých spolupracujeme se sportovními kluby, jedná se například o judo nebo atletiku, tam je to jiné. My nabízíme dětem, středoškolákům i dospělým různé sporty pod dohledem trenéra, ale jak říkám, není to zaměřené výkonnostně. Nejde však obecně říct, o které kroužky je největší zájem.

Zmínil jste dospělé. Pro ně také nabízíte kroužky?

Ano, je několik možností. Buď dospělí chodí do skupin se staršími dětmi nebo středoškoláky, pak jsou kroužky jen pro ně anebo chodí například rodiče se svými dětmi. Další skupinou jsou dospělí, kteří naše kroužky navštěvovali už jako děti, zvykli si tam a stále pokračují v návštěvách.

Takže máte dost zájemců i mezi dospělými?

Dalo by se říct, že ano. Vyplňujeme kroužky pro dospělé hlavně pozdější časy, čímž opravdu na sto procent využíváme objekt DDM.

V poslední době jsem zaznamenala zvyšující se zájem o balet. Můžete to potvrdit? Viděla jsem, že ho také nabízíte.

My balet nabízíme už hodně dlouho. Dalo by se říct, že si drží určitý stupeň naplněnosti dlouhodobě. Byla doba, kdy snad v Písku balet nikdo nedělal, ale v současné době ho nabízejí, myslím, dvě studia. Ano, řekl bych, že je o balet zájem jak u dětí, tak i u dospělých.

Jaké má DDM za poslední dobu úspěchy?

Jak už jsem říkal, nezaměřujeme se příliš výkonnostně, i když samozřejmě máme kroužky, které se účastní soutěží a mají úspěchy. Velmi úspěšná je přípravka sportovní gymnastiky nebo naši plastikoví modeláři, kteří vozí úspěchy jak z republikových, tak i z mezinárodních soutěží. Velké úspěchy sklízí také pěvecký sbor Sborissimo nebo náš historický šerm, který často vystupuje na různých akcích.

Pro letošní rok ještě asi počet členů neznáte, ale jak jste na tom byli loni?

Minulý rok jsme se pohybovali i s odloučeným pracovištěm v Milevsku okolo dvanácti set klientů, z čehož přes 900 klientů tvořily děti a mládež do 21 let.

Hlavní budova DDM sídlí ve Švantlově ulici v Písku. Další prostory má v Putimské ulici a tělocvičny na sport si pronajímá. Odloučené pracoviště je v Milevsku. Přihlášky do kroužků mohou zájemci podávat prostřednictvím webových stránek nebo osobně v DDM.