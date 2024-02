Zapojení studentů do dárcovství krve je aktivitou učitelky občanské nauky Marcely Zájedové. Letos dala dohromady skupinu dobrovolníků už po čtrnácté. „Mám radost z toho, že vždycky, když rozhodím sítě, se přihlásí kolem dvaceti pětadvaceti zájemců," poznamenala s tím, že tentokrát s ní vyrazilo do nemocnice devatenáct studentů.

Motivací je pomoct druhým, udělat dobrý skutek, ale samozřejmě také zvědavost a získání nové zkušenosti. „Zajímalo mě, co to obnáší, jak to probíhá a zda bych mohla v budoucnu darovat krev častěji. Přijde mi fajn, když tím můžu někomu pomoct," popsala devatenáctiletá Tereza Hálová, jejíž maminka je zdravotní sestra, a tak jí zdravotnické prostředí není cizí.

Také devatenáctiletý Stanislav Pokorný šel v úterý darovat nejcennější tekutinu poprvé. „Není to úplně příjemné, ale bude to v pohodě. Nikdy jsem se o dárcovství moc nezajímal, až teď, když jsem se to rozhodl zkusit. Mám dobrý pocit, že tím můžu někomu pomoct," podotkl.

Podle Marcely Zájedové chodí někteří studenti opakovaně a mnozí dokonce u dárcovství vydrží i po dokončení školy. „Mám mezi nimi i pár dárců kostní dřeně, na což jsem opravdu pyšná," uvedla učitelka, podle které je zájem po dobu uplynulých čtrnácti let pořád zhruba stejný. A kde se zrodil nápad na osvětu mezi studenty? „Učím občanku, kde je k takovým aktivitám blízko. Konkrétně k dárcovství mě přivedl můj táta, který byl nositelem stříbrné Jánského plakety," doplnila Marcela Zájedová.