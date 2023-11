Zastupitelstvo Písku na svém zářijovém zasedání schválilo navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, a to z hodnoty 1 na 1,4. Spolu s vládou schváleným navýšením na koeficient 1,8 to přináší nemalé zvýšení daně z nemovitosti. Písečáci tak zaplatí 2,5krát více než dosud, což se setkalo s vlnou kritiky, k níž se mimo jiné přidal také hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, když si na kobereček pozval stranického kolegu a píseckého místostarostu Michala Přibáně. Mnozí mu však vyčetli, že se vměšuje do komunální politiky Písku a navíc si dělá předvolební kampaň. I tyto okolnosti byly součástí čtvrteční debaty zastupitelů.

Opoziční zastupitelé Marek Anděl, Jiří Černý, Miroslav Krejča a Lukáš Nebes za Písek srdcem a rozumem a Michal Turek a Karel Chytrý za Hlas Písku předložili materiály na zrušení zářijového usnesení. Rozpoutala se diskuse, nicméně konečné rozhodnutí zastupitelstva žádnou změnu nepřineslo.

Podle oponentů přišlo rozhodnutí o zvýšení daně ve špatnou dobu. „Životní náklady se neúprosně zvyšují a na obyčejné lidi to hodně dopadá. Písek je v dobré finanční kondici, a tak nepotřebuje získávat peníze na úkor lidí," poznamenal zastupitel Lukáš Nebes s tím, že by zrušení usnesení vnímal jako vstřícný krok vůči lidem. „Pro rodinu s dětmi, která má hypotéku a nižší příjem, je to velký zásah," doplnil. Podobně hovořili i jiní. Zastupitel Michal Turek poukázal především na velmi špatné načasování a Josef Knot se mimo jiné pozastavil nad tím, co rozhodnutí vyvolalo na krajské úrovni. „Nechápu, proč kraj zasahuje do dění v Písku. Způsob, jakým se do toho hejtman vmísil, byl rozhodně nedůstojný pro pana místostarostu. Písecké zastupitelstvo by mělo zůstat suverénní," konstatoval s tím, že se zvýšením koeficientu sám nesouhlasí.

Starosta města Michal Čapek si uvědomuje, že jde o velice nepopulární rozhodnutí, nicméně si za ním podle svých slov stojí. Stejně jako zbytek koalice. „Nevybíráme peníze, abychom si zvýšili platy nebo nabírali další úředníky. Jsou to peníze, které půjdou zpátky lidem," uvedl s tím, že zvýšení koeficientu o 0,4, o kterém rozhodlo město, je srovnatelné s jinými obcemi.

Finanční výbor nepřijal žádné usnesení, resp. pro zrušení zářijového usnesení se nenašla dostatečná podpora. Stejně tak ani mezi zastupiteli se nepodařilo původní rozhodnutí zvrátit. Obyvatel Písku, který letos platil například za svůj byt daň z nemovitosti ve výši tisíc korun, by měl příští rok platit 2520 korun.