V Nedabyli museli zemřít tři lidé

K železničním přejezdům, které mají za sebou smutnou bilanci, se řadí i přejezd v obci Nedabyle na Českobudějovicku. Místní ale doufají, že neštěstí na tomto přejezdu už jsou minulostí. Podařilo se jim totiž dosáhnout toho, že je přejezd zabezpečen závorami. V roce 2021 se obyvatelé Nedabyle spolu s obcí pustili do velikého boje za to, aby Správa železnic s přejezdem, který byl v danou chvíli zabezpečený výstražnou zvukovou a světelnou signalizací, něco udělala. A to poté, co se na jaře na přejezdu krátce po sobě srazila s vlakem dvě osobní auta. Při nehodách zemřeli tři lidé.

Do čela petentů se postavil tehdejší zastupitel Ludvík Reindl. „Byla to poslední kapka, proto tuhle petici organizuji,“ řekl tehdy. „Přejezd je málo zabezpečený. Stává se, že když je slunce z pohledu řidiče poblíž světelné signalizace, oslňuje. Nelze pak dobře rozpoznat aktuální signál. Navíc řidič kvůli slunci nevidí dobře ani na železniční trať.“ Ta přitom krátce před těmito nehodami prošla rekonstrukcí v celém úseku České Budějovice – České Velenice a během úprav byl výstražný kříž bez signalizace vyměněn za výstražné zabezpečovací zařízení. Ani to ale tragédiím nezabránilo.

Místní za petici a změnu k lepšímu bojovali opravdu urputně a Správa železnic zareagovala rychle. „Během čtrnácti dnů tam závory byly,“ sdělil současný starosta Nedabyle Jan Vávra. „Přijel osobně pan hejtman, sešlo se konsilium, a závory byly. Bohužel ale až po nehodách. Dokud se nic nestane, tak to nikdo neřeší. Závory fungují spolehlivě. Doplnili je i světelnou signalizací. Na nás bylo zajistit namalování čar na obou stranách před přejezdem, kde mají vozidla zastavit. Vše tedy funguje, jak má. Bohužel dětem už to život nevrátí.“ Úsilí Ludvíka Reindla místní ocenili i při komunálních volbách, kdy získal největší počet hlasů. Dnes je místostarostou obce.

Dva smrťáky u Kamenného Újezdu

Podobně nebezpečný byl v minulosti třeba i železniční přejezd u Kamenného Újezdu, kde se v létě roku 2018 také krátce po sobě staly dvě smrtelné nehody. Místem, kudy denně projede na 50 vlaků, a byla tu jen výstražná světla. V současnosti je už přejezd také zabezpečen závorami. Vznikl tu i přechod pro chodce chráněný závorami.

Správa železnic ale nečeká jen na podněty od občanů. Už dlouho postupně zvyšuje bezpečnost železničních přejezdů v celé republice. V Jihočeském kraji loni zmodernizovala 21 přejezdů. Šestnáct z nich, původně vybavených výstražnými světly, je nově osazeno zabezpečovacím zařízením se závorami. Závory jsou od loňska také na dalších pěti přejezdech, kde byly dříve výstražné kříže. Vyšší stupeň zabezpečení tak získaly přejezdy na tratích Březnice – Strakonice, Protivín – Zdice, Veselí nad Lužnicí – Jihlava nebo například Tábor – Písek. Jednalo se především o křížení se silnicemi II., případně III. třídy.

„V letošním roce v Jihočeském kraji předpokládáme úpravy zatím na dalších devíti přejezdech,“ sdělil Dušan Gavenda, mluvčí Správy železnic Praha. „Na části z nich je opět v plánu doplnění závor. Letos je tak k výstražným světlům získají dva přejezdy na trati Rybník – Lipno nad Vltavou, jeden na území Dolního Dvořiště a druhý poblíž zastávky Herbertov. Oba leží na silnici II. třídy. Zabezpečovací zařízení se závorami bude mít nově místo výstražných křížů také trojice přejezdů na trati Číčenice – Volary, konkrétně půjde o dva přejezdy na silnici III. třídy a jeden na místní komunikaci na území Chrobol.“

Při zvyšování úrovně zabezpečení na železničních přejezdech bere Správa železnic v potaz statistiky mimořádných událostí, ale i provoz na trati a na samotné silnici. V první řadě řeší přejezdy, na kterých se staly nehody, ale při doplňování závor postupuje také obecně od silnic I. tříd směrem k nižším kategoriím.

Likvidují přejezdy

„Konkrétně ze silnic I. tříd v Česku předloni zmizel poslední přejezd s výstražnými kříži a nyní jsou na nich, až na poslední odůvodněné výjimky, už jen přejezdy vybavené závorami,“ uvedl Dušan Gavenda. Obdobným způsobem se dále pokračujeme s křížením silnic II. a III. tříd. Kromě toho Správa železnic zahrnuje zvýšení bezpečnosti přejezdů do připravovaných rekonstrukcí traťových úseků. Některé přejezdy ale také raději rovnou likviduje. U málo využívaných přejezdů, kde je k dispozici přiměřená objízdná trasa, prověřují, jestli je možné je zrušit. „Loni jich v kraji zaniklo šestnáct,“ dodal Dušan Gavenda. Například v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec, mezi Táborem a Pískem anebo na trati Strakonice – Volary. Jednalo se zejména o přejezdy na místních a účelových komunikacích. V rámci modernizace koridoru mezi Soběslaví a Doubím ale bylo možné odstranit i dvě úrovňová křížení trati se silnicemi III. třídy.