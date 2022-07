V pondělí 18. července začne částečná uzavírka silnice č. III/1219 v Pražské ulici, a to ve směru do centra města. Důvodem je rekonstrukce lávky přes potok Jiher, která se nachází nedaleko odbočky na Topělec. Omezení potrvá do 31. srpna. Ulice ve směru z centra zůstane průjezdná.