Milevsko a okolí - Rozšířené červnové číslo zpravodaje, který vydává město Milevsko, se setkalo s pozitivními reakcemi.

Jeho součástí byla příloha Svazku obcí Milevska (SOM), která si kladla za cíl představit jeho činnost a jednotlivé členské obce a jejich letní aktivity.



Na valné hromadě SOM, která se konala minulý týden, se příchozí shodli na tom, že by bylo dobré v rozšířených číslech pokračovat. Tím dalším by mělo prosincové vydání. V něm by obce měly například přiblížit, jaké kulturní akce chystají na závěr roku.



„V infocentru si lidé zpravodaje rozebrali docela rychle. Další výtisky nám ještě dodávali z domu kultury," poznamenala manažerka cestovního ruchu v Milevsku Miroslava Houžvičková k zájmu o červnový zpravodaj.



Podle předsedkyně svazku, hrejkovické starostky Hany Kašparové, šlo hlavně o to, aby veřejnost měla povědomí o tom, že svazek existuje, jaké projekty dělá a o představení obcí, které do něj patří. „Prosincové číslo bude zaměřeno na adventní akce. To už by bylo asi daleko užší vydaní, aby se neopakovalo to samé," vysvětlila Hana Kašparová.



Svazek obcí Milevska městu na vydání červnového čísla zpravodaje přispěl. Tento výtisk dostali zdarma obyvatelé ze všech členských obcí.