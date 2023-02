Na lednovém zasedání, kde se řešilo obsazení výboru, navrhl zastupitel Marek Anděl změnu na pozici předsedy. "Měl by to být člen opozice, který bude nezaujatý," poznamenal a nominoval zastupitele Karla Vodičku. Ten však post odmítl. Další podnět vzešel z řad veřejnosti, a sice dotaz na odbornost členů výboru pro bazén. Starosta Písku Michal Čapek vysvětlil, že nominace dávaly všechny strany zastoupené v zastupitelstvu a je tedy jejich odpovědnost, koho vybraly. "Nevím, jak přesně bychom měli posuzovat odbornost. Koneckonců odborníky si může výbor na svá jednání přizvat," konstatoval starosta. Luboš Průša doplnil, že odbornost jednotlivých členů je podle něj dostatečná.

Kromě předsedy Luboše Průši jsou členy výboru pro bazén Tereza Boháčová, Tomáš Freiberg, Václav Gavlasz, Miroslav Krejča, Vít Řezáč, Josef Soumar, Milan Švehla a Karel Vodička.

Do Sladovny loni zavítalo přes 52 tisíc lidí. Nejvíc pořád táhne Mraveniště

Úkolem nového výboru je porovnat zvažované varianty řešení bazénu v Písku, tedy rekonstrukci stávajícího bazénu versus výstavbu nového pod lesnickou školou, na které město pracovalo v minulém volebním období. Do konce září by měl výbor zastupitelům předložit závěrečnou zprávu s doporučením dalšího postupu.

V Písku se dlouhodobě nedaří najít většinovou podporu jedné nebo druhé varianty, a tak se už několikáté složení zastupitelstva stále točí v kruhu, zatímco náklady na stavbu nového bazénu i rekonstrukci stávajícího radikálně rostou. Situaci komplikuje i stále platný výsledek referenda z roku 2013, který znemožňuje celkovou rekonstrukci, resp. uzavření stávajícího stadionu pod hradbami. Kromě toho visí ve vzduchu také možnost nového referenda, které loni iniciovali zastupitelé Marek Anděl, Lukáš Nebes a Jiří Černý. Ti mají do konce března předložit zastupitelstvu materiál, jaká je jejich představa o rekonstrukci bazénu, co by měla zahrnovat.