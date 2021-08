Poslední z velkých stran, hnutí ANO, schválila kandidátní listiny pro podzimní parlamentní volby. K dosud známým lídrům tak přibyl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Není bez zajímavosti, že tři kandidátky tak povedou lidé, kteří se věnují problematice životního prostředí. Skoro samozřejmostí je to u Strany zelených, kteří budou mít na jihu Čech na čele bývalou ministryni a poslankyni Danu Kuchtovou. Také Aliance pro budoucnost, jež skládá do voleb síly několika politických subjektů, bude mít "zeleného" lídra, a to Evu Hulcovou, členku Demokratické strany zelených. Jako poslední se k lídrům z oboru přiřadil Richard Brabec.

V ANO se zvažovalo i to, že by na jihu Čech kandidoval na čele ministr Karel Havlíček, ten ale nakonec povede středočeskou kandidátku. Hnutí, které je nyní nejsilnější v poslanecké sněmovně, schvalování kandidátek odložilo z poloviny července. Včera byli podle Martina Vodičky, tiskového mluvčího ANO, pro sousední kraje s jižními Čechami potvrzeni jako lídři na Vysočině Drahoslav Ryba, který v uplynulých deseti letech vedl Hasičský záchranný sbor České republiky, a v Plzeňském kraji ředitelka Alzheimer centra Ivana Mádlová. Andrej Babiš povede kandidátku v Ústeckém kraji.

A kdo bude na jihu Čech v čele dalších stran zastoupených aktuálně v poslanecké sněmovně? Koalici SPOLU, kterou vytvořila ODS s KDU-ČSL a TOP 09, povede Jan Bauer, poslanec ODS, koalici, kterou sestavili Piráti a Starostové a nezávislí povede také současný poslanec Lukáš Kolářík, člen Pirátů, u SPD bude v čele lékařka z Prachaticka Iveta Štefanová a KSČM povede někdejší poslankyně Alena Nohavová, lídrem ČSSD bude poslanec Ondřej Veselý.