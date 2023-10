Ve fotogalerii Deníku se můžete podívat na stavbu dálnice od Úsilného po Roudné, včetně estakády nad řekou Malší.

Stavba dálnice u Českých Budějovic. | Video: Edwin Otta

Různou tvář nabízí nyní stavba dálnice D3 u Českých Budějovic. Na některých úsecích se zdá, že by tam mohla už nyní vyjet auta, jinde je zřejmé, že práce budou ještě nějaký čas trvat.

Hodně pokročila stavba estakády, která vede nad řekou Malší. Chystaný most je součástí nyní stavěného dálničního úseku Hodějovice – Třebonín. Ten patří do obchvatu Českých Budějovic. Obchvat ještě tvoří již hotový úsek Borek – Úsilné a další část D3 Úsilné – Hodějovice, která se nyní buduje.

Železobetonový most, který má převést dálnici D3 přes řeku Malši u Roudného, má 19 polí. Podle tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jana Studeckého délka mostu činí 758,60 metru.

Tunel bude poslední

Okruh kolem Českých Budějovic by měl být hotov roce 2024. Jako poslední část by se měl dokončit tunel Pohůrka. V budoucnu má nad tělesem tunelu vzniknout nová vodní nádrž. Tunel je nejnižším bodem trasy D3 na celém úseku ze středních Čech až k rakouské hranici. Tunel se staví místo původně uvažované estakády nad Dobrovodským potokem. Dálnice D3 má být do roku 2026 dovedena k rakouské hranici.

Středočeská část dálnice D3 bude po svém dokončení měřit 58,5 kilometru. Dálnice se napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. S Benešovem ji propojí šestikilometrová Václavická spojka. Součástí stavby má být mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či most přes řeku Sázavu.