Pár volných dvoulůžkových pokojů a apartmánů ještě pro zájemce zbylo v ubytovně KZT v táborské Chýnovské ulici. „Volné pokoje máme ještě k dispozici. Ubytovna je na dobré úrovni a lidé odtud do sportovního areálu Komora dojdou zhruba za dvacet minut,“ řekl vedoucí provozu KZT Lubomír Davídek.

Plno naopak hlásí například sezimovoústecký Wellness hotel MAS. „V tomto termínu máme hotel již plně obsazen,“ reagovala majitelka Vladislav Dufková. I hotel Lužnice v Plané nad Lužnicí je na šampionát plný. „Velice nás to mrzí, ale hotel je plně obsazen,“ konstatovala Daniela Krištofová z recepce.

Doporučují cestu vlakem

Vyprodané pokoje v blízkém okolí odhaduje i místostarosta Martin Mareda. „Je to tak velká akce, že se vsadím, že ubytovací kapacity jsou plné dlouho dopředu,“ zmínil. Nabízí však alternativu, fungovat by měla železniční doprava. „Vzhledem k tomu, že vlaky včetně rychlíků o šampionátu budou stavět na zastávce Čápův Dvůr, doporučujeme fanouškům využít tuto variantu. Není pak problém se ubytovat v Plané, Veselí, Soběslavi nebo Českých Budějovicích,“ poradil s tím, že dojezd ze jmenovaných míst není časově náročný.

Tábor se připravuje na sportovní svátek. Na Komoře už roste trať a tribuny

Podle tajemníka městského úřadu Lubomíra Šrámka přijede řada závodníků se svými týmy. „To generuje skutečně velký počet lidí, musí mít technické zázemí a logicky obsazují část ubytovací kapacity i funkcionáři Mezinárodní cyklistické unie, rozhodčí a podobně. Věříme, že návštěvníci využijí kapacitu v celém okrese, možná i za jeho hranicemi,“ dodal.

Náhradní parkování pro místní

Prestižní soutěž přinese i některé uzavírky a omezení provozu. Mluvčí města Luboš Dvořák upozornil, že ubude parkovacích ploch pro obyvatele Sídliště nad Lužnicí. „Místním v době šampionátu umožníme využít náhradní prostory především ve vnitrobloku na rohu ulic Vídeňská a Minská, kde odstraníme betonového zátarasy. Druhým místem vyhrazeným pro místní obyvatele je příjezdová komunikace od kruhového objezdu k provozovně Koupelny Ptáček,“ upřesnil Luboš Dvořák.

Máme soutěž o vstupenky na mistrovství světa. Osobně zve fanoušky Zdeněk Štybar

Pro návštěvníky bude připravené velké parkoviště na ploše Aeroklubu Tábor. Toto místo doporučuje radnice všem motoristům k odstavení svých vozů, na závodiště je to pak pouhých pět set metrů pěšky.

Parkoviště pro tisíce aut

Podle jednatele Aeroklubu Tábor Jiřího Lískovce poslouží plocha fanouškům cyklokrosu po celou dobu závodů, tedy od pátku do neděle. „Počet parkovacích míst je nyní těžké přesně určit, bude určitě to několik tisíc vozů,“ odhadl.

Štybar si na mistrovství České republiky dojel pro bronz. Vyhrál Boroš

Ceny za parkování stanovil pořadatel takto: veřejné parkoviště 100 korun za den, tzv. campers (táborníci s přespáním) 400 korun na den, za autobus na den to bude 500 korun. Platby se budou vybírat pouze v hotovosti. Místa nelze rezervovat předem, parkování bude k dispozici na bázi „first come, first served“.

Mistrovství světa (MS) v cyklokrosu se v Táboře uskuteční počtvrté. Závodní program začíná v pátek 2. února ve 12.30 h štafetami, v sobotu 3. února se fanoušci mohou těšit na juniorky, muže U23 a ženy Elite. V neděli 4. února pak následují kategorie junioři, ženy U23 a muži Elite. Vstupenky na šampionát lze zakoupit na oficiálním webu akce. Více o programu ZDE.

ID 8170295

ID 8193479

ID 8184038