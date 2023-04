Nebýt zdravotní sestry z krumlovské nemocnice a mladého vodního záchranáře, kteří se zrovna, nezávisle na sobě, ocitli v místě nehody, tak cyklista, jehož v Českém Krumlově během jízdy na silničním kole postihla zástava srdce, už nejspíš není mezi živými. Oním vodním záchranářem je Pavel Jurný (17) z Větřní, který popsal, jak se na Objížďkové, pod přechodem pro chodce u Havraní skály, pustil do záchrany života.

Pavel Jurný (17) z Větřní, který zachránil život cyklistovi se zástavou srdce. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Cyklista jel v sobotu v půlce března od Poráků k autobusovému nádraží, když k tomu došlo. „Já jel zrovna autem z Větřní a zůstal jsem stát v koloně pár aut nad nehodou. Podle svědků pán na kole zničehonic přejel do protisměru a tam z kola spadl,“ popsal Pavel Jurný s tím, že pak vyšlo najevo, že ho postihla zástava srdce. (Je řidičem malého auta pro řidiče od 15 let, pozn. red.)

Krumlovští vodní záchranáři pravidelně nacvičují resuscitaci včetně nepřímé masáže srdce.Zdroj: Se svolením VZS ČČK ČKZ auta viděl, že k cyklistovi běží mladá žena – shodou okolností zdravotní sestra krumlovské nemocnice. „Pak jsem viděl, jak se muži hýbou nohy, a došlo mi, že ho resuscituje,“ přiblížil dramatické okamžiky. „Předjel jsem tedy, na prasáka, jak se říká, kolonu a zaparkoval před mužem. „Viděl jsem, že holčina nad ním klečí a resuscituje ho. Okamžitě jsem si ho od ní a pokračoval v masáži srdce.“

Jeden ze svědků nehody už předtím přivolal sanitku. „My jsme se jim představili jako záchranáři a oni mě nechali pokračovat v resuscitaci, napojili ho na monitor životních funkcí a podali mu léky. To nás učil náš velitel Milan Bukáček, že se máme rovnou prezentovat jako vodní záchranáři. Zdravotníci pak vědí, že záchranu umíme, a právě to pomohlo. Já masíroval a oni pacienta dál obstarávali.“ Cyklistu pak zdravotničtí záchranáři napojili na přenosný defibrilátor. „Dostal výboj a pak pacientovi srdce naskočilo,“ pokračoval v popisu záchranné akce Pavel Jurný. „Masáž srdce trvala sedm, osm minut. Cyklista pak nabyl vědomí, ale byl dezorientovaný a bylo mu potřeba vysvětlit, co se stalo a že ho musí převézt do nemocnice.“

I když sanitka přijela na místo za několik minut od nehody, masáž srdce byla klíčová. „Právě těch několik minut bez kyslíku je otázka života a smrti,“ dodal mladý vodní záchranář s tím, že s mužem, kterého zástava srdce přímo na kole postihla, si později telefonoval. „Poděkoval mi, že jsem mu zachránil život.“

Vodní záchranáři pomáhají i školí

Pavel Jurný, který se učí na automechanika, ale plánuje se vodní záchranařině věnovat i v dospělosti, mezi vodní záchranáře chodí od svých dvanácti let. „Naši přemýšleli, na jaký sport mě dají, a dcera kamarádů mých rodičů chodila právě tam, což je inspirovalo. Našel jsem si tam spoustu nových kamarádů a zjistil jsem, že tam chodí i někteří mí známí, o kterých jsem to vůbec netušil.“ Chodí na pravidelné tréninky do krumlovského bazénu, jezdí na závody, na tábory a různá soustředění. „Máme letní i zimní soustředění, účastníme se i firemních teambuildingů, kde pomáháme učit.“

„Jsem velmi hrdý, že náš dlouholetý člen takto skvěle zareagoval a pomohl zachránit lidský život,“ okomentoval akci náčelník Vodní záchranné služby Český Krumlov Milan Bukáček. „Mládeži se už dlouhá léta věnujeme, máme pravidelné tréninky a soustředění, kam dlouhá léta docházel i Pavel, zdokonalujeme děti v plavání, vodní záchraně a také velkou část věnujeme zdravotní přípravě se zaměřením na praktické provedení formou modelových situací. V této situaci nad zraněným stáli andělé dva – jak Pavel, tak sestra z nemocnice. Po příjezdu záchranné služby dostali oba velkou pochvalu, jak velmi fundovaně první pomoc zvládli.“ Cyklista může hovořit o štěstí, že se v místě nehody oba nacházeli.

Vodní záchranáři provádějí kurzy první pomoci pravidelně i pro firmy, školy a jiná zařízení. Pravidelně školí v celém regionu. „Naposledy jsme v březnu letošního roku proškolili téměř sto zaměstnanců firmy Kámen a písek. Ti pak již několikrát úspěšně prokázali své vědomosti v praxi při poskytnutí první pomoci zraněným osobám, třeba na odloučených pracovištích. Velká pochvala této firmě, která k tématu první pomoci přistupuje opravdu zodpovědně. Důležitost tohoto školení si uvědomují i další firmy, např. Linde pohony atd.,“ dodává Bukáček. Školení provádí zkušení záchranáři, kteří pracují profesně u Zdravotnické záchranné služby a jsou zároveň členy Vodní záchranné služby ČČK.