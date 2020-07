Start dětských kategorií a mládeže bude v 10 hodin. Závody kategorií dospělých začnou ve 13.30 hodin. Celkem bude startovat 14 dětských a mládežnických kategorií + 5 kategorií mužů a 2 kategorie žen.

V minulosti zde zvítězili například Ondřej Pour, hned 2x za sebou Ivan Rybařík nebo naposledy náš elitní biker Martin Stošek.

Závod se odehraje v samém historickém centru a jeho přilehlých uličkách. Nejmenší děti budou závodit pouze na náměstí, kategorie do osmi let pojede již velký, 1500 metrů dlouhý okruh vedený ulicemi Karlova, Podskalí, F. Šrámka, Jungmanova, Ningrova, Heydukova a Velké náměstí. Převýšení tratě činí 17 metrů. Na necelých 350 metrech od městské elektrárny k Putimské bráně jde o prakticky nejtěžší pasáž tohoto okruhu, vedeného výhradně po kočičích hlavách. Poslední, hlavní závod (muži A do 29 let a muži B do 39 let) je vypsaný na 50 minut a bude odstartován v 15.15 hodin. Nejlepší aktéři tohoto dramatického podniku dokáží 1 kolo absolvovat i za dvě a půl minuty, naposledy zde vítěz 19 okruhů zajel za 52´a 40". To odpovídá průměrné rychlosti 32,5 km/hod.

Více je na http://www.juniorcycling.cz/akce#Akce3

Elektronická prezence je na http://maraton.cz/index.php/terminovka/entry/88

Petr Koblic