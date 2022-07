Nově otevřený úsek tak zkompletoval stezku, která začíná v Třeboni Na Kopečku a lidé se po ní dostanou bezpečně až do Staré Hlíny. "Je to úžasné, protože ten půl kilometr po hlavní silnici nebyl především pro rodiny s dětmi úplně optimální. Byl už jen problém převést kolo na druhou stranu silnice, čekalo se asi tři minuty a to samé pak na druhém konci po cestě zpátky, takže tento nový úsek je určitě obrovský přínos," chválil si první jízdu po asfaltové stezce cyklista Jan z Plzně, který na Třeboňsko jezdí pravidelně. Nutnost alternativní bezpečné trasy ukázala před deseti lety i tragická nehoda, při které řidič dodávky v noci na hlavní silnici u Staré Hlíny srazil a usmrtil cyklistu.

Smíšenou cestu z Nové do Staré Hlíny mohou využívat nejen cyklisté, ale i pěší. Především místní po její výstavbě dlouho volali. „Obdrželi jsme v minulosti podněty, aby se tato stavba zrealizovala. Nejčetnější byly požadavky obyvatel Staré Hlíny na bezpečné propojení Staré Hlíny s Třeboní mimo vozovku silnice I. třídy, kdy toto bylo možné pouze z Nové Hlíny. Dalším důvodem bylo také vysoké zatížení trasy z Nové do Staré Hlíny turisty a rekreanty,“ uvedla k nutnosti stavby tajemnice městského úřadu v Třeboni Petra Pikna Jánská.

Propojení Staré Hlíny s Třeboní jedinou stezkou radnice řeší už řadu let a postupně nechala vybudovat jednotlivé úseky. Na část stezky z Nové do Staré Hlíny nechalo zpracovat projektovou dokumentaci ještě minulé vedení města, její realizace by ale vyšla na 25 milionů korun. "Šlo o jiné řešení a pro rozpočet města to nebylo možné ufinancovat. Dotaci na tento projekt se nepodařilo získat a odložil se. Přišli jsme proto s jiným návrhem, který je výrazně levnější a vyšel na přibližně 7 milionů včetně daně," vypočítal starosta Třeboně Jan Váňa.

Třeboň a její nejbližší okolí je vzhledem k rovinatému terénu a krásné přírodě rájem cyklistů. Jejich přítomnost na náměstí a širším centru ale často vede k nebezpečným situacím. Dalšími plány radnice je proto usměrnit toky milovníků kol ve středu města. "Tam je řešení složité vzhledem k prostorovým omezením a šířkám ulic i chodníků, ale je to věc, na kterou se chceme zaměřit," nastínil starosta Jan Váňa. Jednou z variant je podle něj například směřovat cyklisty do méně frekventovaných ulic.