Krátká trasa ze Zbytin do Prachatic čítá 13 kilometrů. Malý okruh měří 37 kilometrů a vede z Prachatic přes Mlynářovice, Záblatí, Kahov a končí zase v Prachaticích. Velký okruh přitáhne cyklisty, kteří zvládnou 47 kilometrů. Pojedou z města Prachatice přes Libínské sedlo, Blažejovice, Mlynářovice do Běleče a Prachatic.

Nápad vybudovat cyklostezku dostal starosta Prachatic Martin Malý před čtyřmi lety. „Musím poděkovat partnerům Nadace Jihočeské cyklostezky a starostům obcí se kterými jsme se setkali, když jsme jednali o cyklotrase. Většina starostů myšlenku přijala,“ přiblížil starosta začátky, které nebyly jednoduché, protože nová trasa vede skrz 20 katastrálních území. Zjišťovací studie, tedy cyklogenerel vyšla přibližně na 400 000 korun. Zafinancovalo ji město Prachatice, Jihočeský kraj a partneři Nadace Jihočeské cyklostezky.

Registrace účastníků cykloturistického výletu bude v 9:30 hodin na velkém náměstí v Prachaticích. V deset hodin účastníci vyjedou na jednu z tras. Po celý den se necyklisté mohou těšit na doprovodný program, který přichystalo město Prachatice a Jihočeská centrála cestovního ruchu. „My za nadaci pomáháme organizačně a zajišťujeme dopravu z ostatních koutů Jihočeského kraje, kde jsou aktivní cyklisté. A to ze směru Blatné – Strakonice, Písku – Protivína, Českých Budějovic a Tábora,“ vyjmenoval svozy Jan Vlášek, ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky.

Přeprava účastníků je zdarma. V půl šesté rozveze bus zájemce z Prachatic zpět. Starosta Prachatic a ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky očekávají přibližně na slavnostním zahájení cykloturistické sezóny 300 účastníků.

„Lidi bych nalákal na to, že v řadě úseků je to trasa blízká přírodě, je hodně rozmanitá, pokud si ji projedete celou až po soutok s Blanicí, tak projedete několik výškových pásem. Když pojedete od hranic, tak zažijete průřez jihočeskou krajinou. Není to území zaplavené turisty,“ popsal Jan Vlášek, ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky.