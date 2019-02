Milevsko - Už víme, proč zasedání milevských zastupitelů skončilo v polovině května předčasně.

Vysvětlili to sami zastupitelé, kteří se opět museli sejít ve středu a jednání dokončit. Na vině bylo především to, že se čůralo napříč politickým spektrem. Bohužel v jeden okamžik vykonávalo potřebu příliš členů, v sále jich zůstalo málo a zastupitelstvo se stalo neusnášeníschopné.



„Koho se mám dovolovat?" ptala se rozzlobeně Jitka Kofroňová (KSČM). V tu dobu jako ona prý byli na toaletě také Zdeněk Hobzek (ODS) či Lubomír Šrámek (TOP 09). „Já jsem zastupitelstvo neopustil, akorát to holt tak někdy přijde," poznamenal Zdeněk Hobzek.



Oldřicha Kofroně z TOP 09 po zasedání lidé zastavovali s tím, že zrušil jednání. Dočetli se to v novinách. Kofroň se omluvil starostovi Zdeňku Heroutovi a byl na odchodu. V ten okamžik tu bylo přítomno jedenáct zastupitelů, tedy nejnižší možný počet pro konání jednání. Starosta Zdeněk Herout se Kofroně snažil zavolat zpět, ale bez úspěchu. „Bohužel jsem to nezaznamenal v šumu, který tady byl, a odešel jsem ze sálu. Samozřejmě kdybych to byl věděl, vrátil bych se a zastupitelstvo bych nezrušil," konstatoval ve středu Oldřich Kofroň.



Miroslav Doubek (Svobodní) navrhoval upravit jednací řád, aby zasedání byla častěji. Zastupitelé by tak probírali méně bodů a jednání by končila dříve a ne jako obvykle okolo desáté hodiny večerní. „Zvažte také, zda by nestálo za to po dokončeném bodu po každých dvou hodinách udělat pěti až desetiminutovou přestávku právě na vyčůrání," řekl Miroslav Doubek.



Nyní jsou totiž přestávky na zasedání milevských zastupitelů výjimkou. Třeba by pauzy pomohly i zklidnit emoce, které se jeví mnohdy úplně jako zbytečné.