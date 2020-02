Protože se tehdy podle vedoucí učitelky odborného výcviku SOŠ a SOU Písek Aleny Kačírkové přesvědčili o tom, že jsou žáci šikovní a kreativní, pořádají od roku 2015 soutěž, které se účastní i další školy. Soutěžit se bude dnes tradičně ve školních prostorách. „Letošním tématem je Zima. Každý soutěžící si, stejně jako i v minulých ročnících, na místě vylosuje podtéma, na které bude připravovat slavnostní dorto hmotnosti 3 – 4 kg,“ uvedla Alena Kačírková. Porota bude hodnotit nápaditost a kreativitu, dodržení vylosovaného tématu, estetické ztvárnění a náročnost, čistotu provedení, chuť výrobku a dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů po celou dobu soutěže a dodržení hmotnosti finálního výrobku.

Soutěž je otevřená i pro veřejnost. „Během dne necháme návštěvníky nakouknout do provozu v doprovodu porotců v době přibližně od 11 hodin,“ zve zájemce Alena Kačírková. Návštěvníci se mohou přijít podívat také na vyhlášení výsledků, a to v době přibližně od 13 do 15 hodin.