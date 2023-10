Sbírání kaštanů v Palackého sadech v Písku se během vteřiny proměnilo v noční můru každého rodiče. Čtyřletý chlapec našel v trávě použitou injekční stříkačku a píchl si ji do prstu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Na redakci Píseckého deníku se s nepříjemným zážitkem obrátila chlapcova maminka, která tím chce především upozornit ostatní rodiče, aby byli v tomto směru opatrní. „Člověk pořád dává pozor, aby nespadl na hlavu a podobně, ale tohle vás nenapadne, dokud se to nestane," uvedla maminka, která si nepřeje zveřejňovat své jméno.

Událost se stala v úterý 3. října po 16. hodině odpoledne, kdy je park plný lidí s dětmi. „Chodíme sem poměrně často. Tentokrát jsme sbírali kaštany a najednou malý přišel s takovou tou klasickou starou injekční stříkačkou, o kterou se píchl," vypráví maminka dvou dětí. V první chvíli ji přemohla panika. Brzy na místo dorazila městská police, která přivolala také sanitku. „Strážníci našli v okolí další stříkačky, některé dokonce zapíchnuté v lavičce," popsala.

Strážníci Palackého sady i jiná místa ve městě pravidelně kontrolují, nicméně všechno se uhlídat nedá. „Je mi jasné, že nemůžou být všude pořád, ale mělo by se to asi kontrolovat ještě víc," míní maminka, kterou nyní čeká se synem série odběrů krve. „Hned ten den mu nabrali krev. Převzal si nás pan primář Chytrý, ke kterému chodíme a který nás zná. Za to jsem moc ráda. V lednu nás čeká další odběr, pak po třech měsících a po půl roce," vylíčila žena s tím, že jedno z rizik byla infekce, další samozřejmě možná nákaza žloutenkou či málo pravděpodobným virem HIV. Chlapec je zatím v pořádku. „Vůbec si nepřipouštím, že by to nemělo dopadnout dobře," uzavírá maminka.