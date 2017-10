Čtyři osobnosti města dostaly medaile

Milevsko - Při příležitosti oslav 99. výročí vzniku Československé republiky předali v sobotu 28. října v milevském kině starosta města Ivan Radosta společně s místostarostou Martinem Třeštíkem pamětní medaile města Milevska čtyřem osobnostem.

Jsou jimi učitel hudby Jan Humpál(83 let), mistr světa a Evropy v timbersportu Martin Komárek (41 let), předseda Senior klubu Milevsko Jiří Lesák (75 let) a podnikatel Jan Polata (76 let).

Slavnostní večer moderoval Martin Vaverka a o hudební doprovod se postarala kapela Dixie Street Band Tábor. Návštěvníci zhlédli také krátký film pohlednic z historie a současnosti Milevska, který vytvořil Filip Kašpar.