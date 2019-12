Soutěže se mohly zúčastnit děti od 6 do 15 let ze škol a dětských domovů a deset nejúspěšnějších betlémů pak bylo vystaveno v reprezentačních prostorech Hradu jako součást jejich adventní výzdoby v rámci dnů otevřených dveří. Vítězné školy získaly jako odměnu pozvánku ke slavnostnímu přijetí na Pražském hradě a na exkluzivní prohlídku jeho reprezentačních prostor.

Naši žáci tuto soutěž obeslali dvěma betlémy – menším keramickým a větším, jehož základem byly skleněné láhve. Oba zabodovaly a my dostali pozvánku do sídla prezidenta republiky. 3. prosince ráno se tedy dvacítka dětí s doprovodem dvou vychovatelek školní družiny vydala do Prahy, aby si v pravé poledne vyzvedla svou odměnu – slavnostní přijetí a prohlídku reprezentačních prostor Hradu. V každém ze salónů, které jsme měli možnost navštívit, byl vedle rozmanitě ozdobených vánočních stromečků a adventní květinové výzdoby nainstalován jeden z betlémů, které zvítězily v soutěži. K vidění byla díla dětí z celé republiky a betlémy byly vyrobeny z různého materiálu, např. z papíru, keramiky, slámy, textilu, masivního dřeva a dalších. Prošli jsme např. Španělský sál, Prezidentský salónek, Habsburský salon, Rudolfovu galerii, Zrcadlový salon, ve kterém byl vystaven menší z našich betlémů, a také sál Hudební. V něm byla poprvé v historii návštěvníkům představena replika štědrovečerní tabule prezidenta Masaryka s původním jídelním servisem. A právě v tomto sále byl instalován náš betlém ze skleněných láhví. Zaměstnanec Kanceláře prezidenta republiky, který nás doprovázel, nám řekl, že tento vítězný betlém sem vybrali nejen proto, že se ke stolu skvěle hodil, ale zejména proto, že naše škola nese jméno Edvarda Beneše, který prezidenta Masaryka často a rád navštěvoval. Spojení Masarykova štědrovečerního stolu a Benešovy základní školy se tak nabízelo a celou tuto expozici ještě povýšilo.

Na závěr návštěvy na Hradě na skupinu úspěšných dětských „betlémářů“ z celé republiky čekala další odměna v podobě knihy a Pamětního listu a také sladké překvapení – vánoční cukroví pečené v Lánech, stejné, jaké má o letošních Vánocích český prezident.

Plni nevšedního zážitku jsme odpoledne spokojeně odjeli zpátky do Písku a je jisté, že na tuto předvánoční návštěvu Prahy nikdy nezapomeneme.

Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ E. Beneše Písek