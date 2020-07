Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k pondělní 18. hodině v regionu zvýšil na 272. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 199 a aktuálně pozitivních 67 osob.

Od nedělního do pondělního večera vyšetřily laboratoře v regionu 80 podezřelýcg vzorků a 10 vzorků od samoplátců. „Do dnešního podvečera se nám podařilo ověřit a uzavřít tři nové pozitivní případy. Ve dvou případech na Českobudějovicku byla prokázána pozitivita osobám, které již byly v karanténě kvůli kontaktu s jinou dříve pozitivně testovanou osobou, to znamená, že se pouze z karantény přesunuly do režimu izolace. V jednom případě na Strakonicku se jednalo o občana ukrajinského původu, který byl testován při svém příjezdu do České republiky. Všem třem byla nyní nařízena povinná izolace,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

Ze stávajících 67 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 28 na Prachaticku, 13 na Jindřichohradecku, 11 na Českobudějovicku, sedm na Písecku a po čtyřech na Táborsku a Strakonicku. Českokrumlovsko stále hlásí aktuální nulu. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si přes další nárůst onemocnění jižní Čechy nadále udržují s 42,23 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k pondělní 18. hodině) i nadále pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 20 085 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 113 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v pondělí zvýšil o 10 na celkových 4 696,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková. V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pondělí večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 140 žen a 132 mužů. Z celkových 272 dosud potvrzených případů je 70 z Prachaticka, 54 z Českobudějovicka, 45 ze Strakonicka, 33 z Jindřichohradecka, 27 z Táborska, 23 z Českokrumlovska a 20 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně šestnáct dětí ve věku do 14 let. Osmatřicet nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestačtyřicet v kategorii od 25 až 34 let, šestačtyřicet v kategorii od 35 do 44 let, čtyřiačtyřicet v kategorii od 45 do 54 let a čtyřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 42 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

V souvislosti s ohniskem koronaviru v Prachaticích hygienici ve středu a ve čtvrtek otestují více než 300 zaměstnanců firmy, kde pracují nakažení agenturní dělníci.