Laboratoře přijaly k PCR vyšetření opět vysoký počet 593 vzorků a 364 vzorků od samoplátců. „ Z téměř devíti set šedesáti vyšetření dnes evidujeme dvacet devět případů. Ve čtyřech jde o případy z minula a ve čtyřech o importy. Jeden je z dovolené v Chorvatsku a ve třech se jedná o pracovníky jedné firmy, kteří přicestovali z Ukrajiny. Aktuálně tak máme tři aktivní případy na Strakonicku, šest na Písecku, osm na Jindřichohradecku, devět na Českokrumlovsku, čtrnáct na Prachaticku, dvaadvacet na Táborsku a Českobudějovicko má čtyřicet osm případů,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

„I dnes provedly laboratoře v regionu více než devět set padesát PCR testů. Dosud tak bylo provedeno 279 723 PCR vyšetření, za včerejšek a dnešek jich přibylo 593, a k tomu dalších 364 vyšetření samoplátců. Těch bylo v průběhu pandemie testováno 20 478. Dosud tak bylo v Jihočeském kraji provedeno již více než 300 tisíc PCR testů. V posledních dvou týdnech nebylo hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s COVID-19, celkem jich bylo v kraji verifikováno 1 794. Počet karantén je k dnešku 96,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková.

Pozitivní případy se objevily i u dvou dětí po skončení jedné zotavovací akce na Českokrumlovsku. „Tábor trval od 17. do 24. července a tyto děti začaly mít příznaky po jeho skončení 24., respektive 25. července. Následné vyšetření PCR metodou u obou potvrdilo onemocnění, řešili jsme proto osoby v rizikovém kontaktu, těch bylo celkem 32, a informace jsme předali kolegům v příslušných krajských hygienických stanicích,“ doplnila ředitelka protiepidemického odboru KHS Jitka Luňáčková.

V kraji bylo onemocnění potvrzeno u 51 284 žen a 47 697 mužů, 28 786 osob je z Českobudějovicka, 16 076 z Táborska, 15 918 z Jindřichohradecka, 12 362 z Písecka, 10 659 ze Strakonicka, 8 162 z Českokrumlovska a 7 018 z Prachaticka. Celkem 10 309 případů bylo potvrzeno v kategorii dětí do 14 let, z toho 2 183 ve věkové skupině do 4 let, 3 728 v kategorii 5-9 let a 4 398 v kategorii 10 – 14 let. Ve skupině mladých lidí 15–24 let bylo pozitivních 9 734 osob, z toho 4 544 v kategorii 15–19 a 5 190 v kategorii 20–24 let, 12 980 v kategorii 25–34 let, 16 679 v kategorii 35–44 let, 18 835 v kategorii 45–54 let a 14 054 v kategorii 55–64. Celkem 16 390 případů bylo verifikováno ve skupině osob starších 65 let, z toho 9 201 v kategorii 65–74 let a 7 189 v kategorii nad 75 let.

Zdroj: KHS Jihočeského kraje