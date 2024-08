V areálu zámku se to jen hemžilo vodníky a rusalkami snad všech věkových kategorií, velkou vodnickou slavnost si nenechaly ujít ani další pohádkové postavičky. Užívaly si to zejména děti, pro které byl připravený bohatý program plný her, písniček, pohádek a divadelních scének, v Čochtanově pohádkovém světě plnily nejrůznější úkoly, mohly si užít vodnickou superstar, módní přehlídku, navštívit vodnický kosmetický salón, popustit uzdu své tvořivosti nejen při malování hrníčků nebo se přidat k průvodu vodníků k rybníku Svět.

Nechyběl v něm ani malý Oliver. „Jsem z Třeboně a jsem tu už podruhé,“ představil se parádně vymustrovaný vodníček. „I vlasy mám zelené,“ smekl klobouk, aby předvedl, jak se s maminkou při přípravě kostýmu vyřádili. Dnes už se mezi vodníky cítí jako ryba ve vodě.

„Ale když mi byly tak dva roky, tak jsem se jich trošku bál,“ přiznává. Lehký respekt byl znát u některých dalších malých účastníků, ale obavy ze sebe při společném zpívání a tanci s dospělými vodníky v dokonalých převlecích rychle setřásli.

Už jste potkali živého vodníka? V Třeboni měli sraz s rusalkami | Video: Deník / Hana Svítilová

Akce si už bezmála tři desítky let připomíná postavu Werichova slavného vodníka Čochtana a prostřednictvím zpěvu a scének také samotného Jana Wericha a jeho spolutvůrce a kamarády na život a na smrt z Osvobozeného divadla – Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka.

A nebyla to jediná třeboňská víkendová událost, které vévodila zelená barva. Masarykovo náměstí obsadili tradičně myslivci. Nabídla například vystoupení trubačů, přehlídku loveckých psů, ukázky tradic, vábení zvěře, sokolnictví, ale i trh plný zvěřinových specialit a mysliveckých potřeb.