Putim – Výstava s trochu provokativním názvem Co by tomu řekl Cimbura? doprovázela Putimské slavnosti a Cimburovo sečení o uplynulém víkendu. Otázka z názvu zazněla na vernisáži i následném sobotním setkání s autory několikrát.

Výstava Co by tomu řekl Cimbura členů Prácheňské umělecké besedy v Písku v kulturním domě v Putimi. | Foto: Václav Pixa

Shodli se na tom, že přestože byl sedlák Jan Cimbura dle románu Jindřicha Šimona Baara konzervativní a zastánce starých tradic, neměl rád zahálku, ale ctil pracovitost, píli, poctivost a vytrvalost. A právě naposledy uvedené vlastnosti mají všichni vystavující autoři – členové Prácheňské umělecké besedy (PUB) v Písku. Proto by je Cimbura jistě pochválil a naopak by se asi divil, že i on je na třech obrazech vypodobněn a že se dokonce ještě na něj vzpomíná. Co by však Cimbura řekl dnešní vesnici, to už je jiná kapitola, ale i tohoto tématu se vtipně chopil člen PUB František Havlíček.