V pondělí začne oprava vodovodu Na Spravedlnosti

Písek – V ulici Na Spravedlnosti v Písku začne v pondělí 11. května oprava starého vodovodu. Stavba se bude provádět ve třech etapách. „První etapa opravy povede od křižovatky ulic Jeronýmova a Na Spravedlnosti k objektu 15. MŠ v Erbenově ulici. Druhá etapa opravy se bude provádět od křižovatky ulic Erbenova a Na Spravedlnosti až po křižovatku s Denisovou ulicí. Třetí etapa opravy povede od křižovatky s Denisovou ulicí ke křižovatce se Sedláčkovou ulicí,“ uvedl Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek. Doplnil, že během každé etapy bude uvedený úsek komunikace neprůjezdný. Vodovod zde byl postavený v 60. letech a v současné době je v havarijním stavu a často se musí řešit opravy. Rekonstrukci provede společnost Strabag za 3,2 milionu korun bez DPH. Předpokládaný termín dokončení je v září letošního roku.

Sladovna se bude veřejnosti otevírat postupně

Písek – Zatímco Městská knihovna v Písku je v omezeném režimu od pondělí otevřena pro veřejnost a kino Portyč s galerií by měly začít fungovat od 11. května, Sladovna se bude muset otevírat postupně. Od konce dubna už je opět v provozu informační centrum s kompletní nabídkou služeb, ale s omezenou pracovní dobou každý den od 10 do 15 hodin. „V prostoru TIC je zajištěna dostupnost jednorázových rukavic a dezinfekce. Obslužný pult je vybaven oddělovacími plexiskly. Prostor je také oddělen od zbylých částí budovy. V prvních třech dnech byla návštěvnost asi 10 lidí denně,“ informoval ředitel Sladovny Adam Langer. Do plného režimu bez omezení otevírací doby přejde infocentrum 25. května.

V úterý 12. května se otevřou expozice Malá galerie, Radek Pilař a Sladovnictví. „Spadají do kategorie galerijní či muzejní, jde o výstavy, u nichž se nepočítá s interakcí návštěvníků a lze se tedy vyhnout jejich nadbytečnému kontaktu s exponáty,“ upřesnil Adam Langer.

Galerie Sladovna otevře koncem května v omezeném režimu (pátek, sobota, neděle) expozici Mraveniště. Výstava bude omezena časově i kapacitně a zpřístupněna návštěvníkům jen po předchozí registraci na webových stránkách Sladovny. V polovině června by podobně mohly být zpřístupněny výstavy Leťme vysoko a Hnízdo ilustrace. Se začátkem prázdnin pak dle plánu otevře celá Sladovna ve standardním prázdninovém režimu. „Koncept Sladovny je totiž obecně založen na tom, že se lidé dostávají do blízkého kontaktu spoluprožívání a princip „hands on“ znamená, že si vše mohou osahat a vnímat více smysly, a to jde proti současným hygienickým a protiepidemickým nařízením,“ vysvětlil ředitel současné problémy jednoho z nejnavštěvovanějších turistických cílů Písecka.

Kdy a kde bude pokračovat čištění komunikací?

Písek - Městské služby pokračují s jarním čištěním komunikací ve městě. V pondělí 11. května jsou v plánu ulice Klostermannova, Raisova, Baarova a Zeyerova - horní část po Nádražní ulici. V úterý 12. května přijdou na řadu ulice Ostrovní, sídliště Topělecká a vnitroblok Na Stínadlech, ve středu 13. května ulice Přemyslova, Třebízského a Na Stínadlech. Ve čtvrtek 14. května se bude pracovat v ulicích Čechova, Jablonského, Vinařického, Na Pěníku a Topělecká a v pátek 15. května v ulicích Hostivítova, Neklanova, Vojenova, Krokova, Křesomyslova, Vnislavova, Mnatova, Libušina, Brucvíkova a Horymírova.