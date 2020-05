Přinášíme krátké aktuální zprávy z Písecka.

Písek - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

DDM obnoví provoz od pondělí 11. května

Písek, Milevsko – Dům dětí a mládeže Písek i Milevsko obnoví svou činnost v omezeném provozu od pondělí 11. května. Zájmové kroužky budou fungovat pro maximálně 15 účastníků, a to pouze za předpokladu, že učebna splňuje rozestupy daného počtu účastníků a za splnění nutných hygienických podmínek. „V současnosti se jedná o zájmové útvary ve vlastních prostorách DDM a v prostorách zpřístupněných třetí stranou, kde budeme schopni zajistit požadavky hygienické služby,“ uvedl ředitel DDM Písek Milan Malík. Účastník se bude moci kroužku zúčastnit při splnění nastavených podmínek. Patří mezi ně odevzdání čestného prohlášení a vybavení rouškou pro pohyb po budově a dalších společných prostorách plus sáčkem na uložení roušky při každé schůzce. Do jednotlivých budov DDM nebude povolen vstup rodičů či zákonných zástupců, děti předají před budovami. Ve všech prostorách i učebnách bude zajištěna desinfekce a účastníci zájmového útvaru budou povinni ji použít. DDM rozesílá bližší informace ke konkrétním kroužkům rodičům na mail.