Toalety ano, sportoviště ne

Od pondělí 27. dubna jsou otevřena veřejná WC ve městě. Uzavřena dál zůstávají městská sportoviště a sportovní areály ve správě Městských služeb Písek, tedy zimní stadion, plavecký stadion, koupaliště u Václava, městský sportovní areála tělocvična na Hradišti. V provozu je v současnosti pouze tenisový kurt a hřiště na plážový volejbal. V prodeji zatím nejsou ani kabinky na plovárnu. „Na sportovištích probíhá údržba a opravy. Pokud bude harmonogram uvolňování činností příznivý, jsme připraveni k zahájení provozu,“ uvedla Lenka Gareisová z Městských služeb Písek.

Město Písek rozdalo 13 tisíc roušek

Město objednalo v období od 12. března do 24. dubna ochranné prostředky a služby v hodnotě dvou milionů korun. Peníze šly zejména na nákup roušek nebo objednaného materiálu na šití roušek, nákup filtrů, rukavic, dezinfekčních prostředků a také na některé služby jako zajištění provozu zařízení pro děti rodičů v exponovaných profesích. „Celkem jsme dosud distribuovali přes 13 tisíc roušek, 4800 kusů rukavic, 465 litrů dezinfekce a 57 ochranných štítů,“ informoval pracovník krizového řízení Aleš Kudlák. Zatímco v prvních týdnech nouzového stavu se město zaměřilo zejména na zabezpečení pracovníků v první linii, tedy zdravotníky, pečovatele, dobrovolné hasiče, městské strážníky a pracovníky městských služeb, v dubnu ochranné prostředky distribuovalo například také do místních drobných provozoven, přesněji šestadvacet provozoven dostalo roušky, rukavice a dezinfekční prostředky. Před Velikonocemi začala v Písku také pravidelná plošná dezinfekce veřejných prostor a mobiliáře, o kterou se starají dobrovolní hasiči ve spolupráci s městskými službami.

Krizový štáb města vyhodnotil ochranu lidí v exponovaných profesích jako efektivní způsob, jak před nákazou chránit i ostatní obyvatele. „Plošná distribuce roušek by v této situaci byla pouze pěkným gestem, ale s krátkodobým účinkem,“ uvedla starostka Písku Eva Vanžurová.

Milevská knihovna hledá provozovatele literární kavárny

Městská knihovna v Milevsku vyhlašuje výběrové řízení na podnájem literární kavárny. Jedná se o nebytový prostor v přízemí domu čp. 1 na náměstí. Nájemník by zde měl provozovat literární kavárnu a zajistit s tím spojený provoz při kulturních akcích konaných v knihovně. Požadavkem knihovny je, aby kavárna byla k dispozici jejím službám. "Měla by pomáhat propagovat a podporovat knihovnu a její vize, nabízet přátelské a příjemné prostředí otevřené všem s přijatelnými cenami," nastínila ředitelka milevské knihovny Petra Bláhová. Kavárna má nabízet sortiment kvalitních teplých i studených nápojů i lehké občerstvení, pořádat kulturní akce jako přednášky, koncerty či besedy, spolupracovat s knihovnou na výstavách nebo prodeji knih. Více informací je na webu knihovny. Zájemci se mohou hlásit do 15. května.

Infocentrum je opět otevřené

Od pondělí 27. dubna je opět v provozu Turistické informační centrum Písek. Otevírací doba je od pondělí do neděle, a to vždy od 10 do 15 hodin. Využít bude možné všech poskytovaných služeb s přihlédnutím k hygienickým omezením, která budou upřesněna na místě. Galerie Sladovna, ve které íčko sídlí, zatím veřejnosti přístupná nebude. Termín otevření ještě není určen.

Milevsko chystá regeneraci zeleně v ulici J. A. Komenského

Město plánuje regeneraci zeleně v části ulice J. A. Komenského, a to mezi domy čp. 969 – 980 a před vchody čp. 1127 – 1134. V současné době je zpracována projektová studie a základními požadavky na projekt bylo řešení sídlištní zeleně spočívající v odstranění nekoncepčně vysazených dřevin a dřevin ve špatném zdravotním stavu. Řešit se má také ošetření stávající zeleně a doplnění nových výsadeb, dále případné odstranění či doplnění mobiliáře, cestní sítě a podobně. Na realizaci akce bude město žádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí.

Písecká knihovna otevře v pondělí

Ačkoli mohou knihovny podle opatření vlády fungovat už od pondělí 27. dubna, písecká městská knihovna se veřejnosti otevře až v pondělí 4. května. „Vzhledem k tomu, že původně avizovaný termín otevření se pohyboval na přelomu května a června, přistoupili jsme k řadě opatření pro zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb, například nově pojaté prezentaci fondu naučné literatury. Kromě toho jsme si stále vědomi všech rizik, která aktuální situace přináší. Chceme zajistit bezpečný provoz minimalizující rizika,“ uvedl ředitel knihovny Roman Dub s tím, že provoz knihovny bude zatím v prázdninovém režimu. Otevírací doba bude v pondělí, úterý, ve středu a v pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.