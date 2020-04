Přinášíme aktuální zprávy z Písecka.

Písek. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

V úterý hasiči vyjížděli ke třem požárům

Písecko - V úterý 21. dubna odpoledne řešili písečtí profesionální hasiči tři požáry. Všechny se podařilo uhasit bez vzniklé škody. Hodinu po poledni vyjížděli Na Ptáčkovnu, kde hořel klest. K požáru došlo pravděpodobně po pálení. "Hasiči v těžko přístupném terénu museli nasadit pro dostatek vody na požářišti plovoucí čerpadlo," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů s tím, že požár se dostal až do kořenů blízkého porostu. V půl čtvrté čekal hasiče stejný požár, ale na výrazně větší ploše, a to 100 x 50 metrů. Hasiči hořící trávu v Brabencově ulici v Písku hasili přibližně hodinu. Do třetice šlo o požár sazí v komíně v domě v Albrechticích nad Vltavou.