Parkování se bude opět platit

Písek – Placení za parkování na Velkém a Alšově náměstí se vrací do normálu. Vedení města zde po vyhlášení nouzového stavu dočasně povolilo parkování zdarma, ale s tím je od pondělí 20. dubna konec. Na Velkém a Alšově náměstí i na dalších zpoplatněných parkovacích místech v Písku se opět platí podle nastavených režimů a nezaplacení poplatku se bude pokutovat.

V ulici Na Spravedlnosti se bude měnit vodovod

Písek - Město plánuje v ulici Na Spravedlnosti rekonstrukci veřejného vodovodu, který je ve špatném stavu. Vodovod byl postavený v 60. letech a v současné době je v havarijním stavu a často se zde musí řešit opravy. Do výběrového řízení na rekonstrukci přišly čtyři nabídky. Tu nejvýhodnější podala společnost Strabag, a sice za 3,2 milionu korun bez DPH. Práce by měly začít na přelomu dubna a května, do září má být hotovo. Během rekonstrukce se demontuje a zlikviduje stávající vodovod z litiny a nahradí novým. Trasa vodovodního potrubí se měnit nebude. Hlavní část oprav se plánuje na letní prázdniny, kdy bude ulice uzavřená.

Podolský most se bude opravovat nejdřív v roce 2022

Písecko - Už několik let se mluví o rekonstrukci Podolského mostu na trase Písek - Tábor. Ještě v roce 2017 se plánovala rozsáhlá oprava na letošek. Termín se však posunul. Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Niny Ledvinové se rekonstrukce předpokládá nejdříve v roce 2022. Hotový je zatím diagnostický průzkum, který si ŘSD nechalo zpracovat. "Bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci. Nebyly při něm zjištěny žádné zásadní problémy, které by ovlivnily provoz na mostě," informovala Nina Ledvinová.

Rekonstrukce železobetonového mostu spojujícího břehy Vltavy se obávají především řidiči, protože bude znamenat kompletní uzavírku a tedy značné dopravní komplikace především pro obyvatele přilehlých obcí Temešvár či Podolí I. Uzavírky se budou podrobněji řešit v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Městské služby začínají sekat trávu

Písek - V týdnu od 20. dubna zahájí Městské služby Písek naplno sečení travnatých ploch zeleně ve městě. To se bude v letošním roce dělat v podobném režimu jako loni. První seč je v plánu celoplošně, při druhé seči pak bude na vybraných plochách prováděna tzv. mozaiková seč, kde se nechají růst kvetoucí trávy, byliny a další rostliny. "Mozaiky se pokusíme tvořit ve větším množství, než tomu bylo vloni. Rádi bychom v případech, kde to bude možné, a to především v extravilánech města, využili sečení trávy systémem mulčování. Již při druhé seči se bude ve všech sečených lokalitách individuálně posuzovat aktuální stav travnatých ploch, a to také v návaznosti na momentální klimatické podmínky," uvedl za Městské služby Písek Tomáš Gareis. Na sečení trávníků se bude podílet sedm samochodných sekaček se sběrem, dva pracovníci s ručními sekačkami se sběrem, sedm pracovníků s křovinořezy, jeden traktor s cepovou hlavou pro vysíkání svahů, stok a krajnic kolem komunikací a jeden samochodný mulčovací stroj pro vysíkání vyšších porostů a buření. V prvním týdnu od 20. dubna se budou sekat travnaté plochy na Velkém i Alšově náměstí, na Bakalářích, v Čechově ulici, dále prostranství u OD Racek, středové ostrůvky kruhových křižovatek u nádraží ČD a v Obchodní ulici, památník v ulici U Hřebčince a travnaté pásy v ulicích Jeronýmova, Prokopova a Lázeňská. Prvním sídlištěm, na kterém sekačky upraví travnaté plochy, bude Portyč.