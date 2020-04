Písek - Městský úřad Písek bude mít od pondělí 20. dubna úřední dny a hodiny opět dle původního nastavení, tedy v pondělí a ve středu od 7.30 do 17 hodin a v pátek od 7.30 do 14 hodin. Recepce v budově radnice na Velkém náměstí bude je otevřena od pondělí do pátku i mimo úřední dny, a to z důvodu zajišťování kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. "Zdůrazňujeme, že je třeba i nadále dodržovat přísná epidemiologická opatření proti šíření koronaviru. Z toho důvodu žádáme občany o upřednostnění písemné, elektronické nebo telefonické komunikace před přímým kontaktem. Pokud je osobní návštěva úřadu nezbytně nutná a neodkladná, domluvte si ji předem telefonicky, zdržte se, prosím, shlukování, dodržujte bezpečné (dvoumetrové) rozestupy od ostatních a používejte ochranu obličeje a rukou, příp. si ruce při příchodu vydezinfikujte," uvedla mluvčí radnice Irena Malotová. Osobní podání písemností je i nadále možné pouze přes recepce úřadu, tel.: 382 330 111 nebo 382 330 555.

Písek i letos podpoří květinovou výzdobu

Písek - Stejně jako loni podpoří i letos město Písek pěstitele květin, kteří jimi zkrášlují svá okna a balkony a tak i celý městský prostor. Všem přihlášeným zájemcům město opět poskytne zdarma zahradnický substrát do vlastních truhlíků. Občané města, kteří mají zájem se do akce znovu nebo nově zapojit, se mohou hlásit prostřednictvím mailu na adresu zp@mupisek.cz, popř. na ondrej.kofron@mupisek.cz, a to nejpozději do 20. dubna do 8 hodin ráno. „V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště. Seznam zájemců předáme středisku zahrada Městských služeb Písek v Hradišťské ulici, kde se následně bude substrát vydávat. S truhlíky a květináči se sem budou přihlášení moci dostavit od pondělí 20. dubna do pátku 24. dubna. V pondělí a ve středu v čase od 12 do 18 hodin, ve zbylých dnech od 7 do 14.30 hodin,“ informoval Ondřej Kofroň, koordinátor městské zeleně z odboru životního prostředí MÚ Písek. Doplnil, že v souvislosti s přetrvávajícím nouzovým stavem budou do areálu městských služeb vpuštěni pouze lidé se zakrytými ústy a nosem, vždy v maximálním počtu dvou osob.

V MHD se bude znovu platit u řidiče a nastupovat předními dveřmi

Písek - Od čtvrtka 16. dubna se ruší některá preventivní opatření proti šíření koronaviru ve vozech městské hromadné dopravy, kterou pro město Písek zajišťuje společnost ČSAD autobusy České Budějovice. Do vozů se bude znovu nastupovat předními dveřmi a platit u řidiče. "Prosíme cestující o upřednostnění bezkontaktních plateb. Nadále je povinností každého mít na sobě roušku nebo jinou vhodnou ochranu dýchacích cest a doporučujeme i ochranu rukou," uvádí provozovatel MHD. Pro jízdní řád platí stále prázdninový provoz.

Protivínský úřad bude otevřen jako dřív

Protivín - Městský úřad Protivín vrací od pondělí 20. dubna úřední dny a hodiny do původního rozsahu, tedy pondělí a středa od 6.30 do 11.30 a od 12 do 17 hodin a v pátek od 6.30 do 11.30 a od 12 do 13 hodin. Podatelna na Masarykově náměstí bude pro příjem písemností otevřena každý den i mimo úřední dny. Od pondělí 20. dubna se zároveň na všech k tomu určených pracovištích úřadu obnovují platby v hotovosti a platebními terminály. Nutností je samozřejmě dodržování doporučených rozestupů mezi osobami a používání ochranných prostředků obličeje a rukou. Městský úřad dále upřednostňuje písemnou, elektronickou nebo telefonickou komunikaci.

Hasiči vyjeli k ohni. Šlo o planý poplach

Orlík nad Vltavou - Ve středu 15. dubna ráno byli milevští profesionální hasiči přivoláni ke kouři linoucímu se z lesa u Orlíku nad Vltavou, části obce Staré Sedlo. Šlo ale o planý poplach. Hasiči na místě zjistili, že se jedná o nenahlášené pálení. Zodpovědná osoba na místě byla poučena.