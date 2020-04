Moje Lhota pořádá virtuální velikonoční trh

Písek - I když se letos nemohou konat tradiční velikonoční trhy, můžete navštívit ten virtuální. Pořádá ho Moje Lhota, která má nejen kamenný farmářský obchůdek v Písku, ale také eshop, kde je právě nyní ideální nakupovat. Pokud jste z Písku a okolí, nabízí dokonce dovážku domů. Své produkty mohou prostřednictvím online trhu nabízet různí menší živnostníci. Najdete zde všechno od kraslic, pomlázek a perníčků až po beránky, sirupy či čokolády.

V Sokolovské ulici se bude kopat

Milevsko – Od úterý 14. dubna začnou práce na rekonstrukci elektrického vedení nízkého napětí v Sokolovské ulici v Milevsku. V plánu je uložení vzdušného vedení do země. Práce se budou provádět ve zhruba třicetimetrových úsecích. Omezení bude jen částečné, a to pouze pro chodce. Podle předpokladu by mělo být hotovo do 30. června.

Některá písecká sportoviště se opět otevírají

Písek - Sportoviště pro individuální, resp. některé nekontaktní sporty, jsou od středy 8. dubna znovu v provozu. V Městském sportovním areálu v Písku se otevře tenisový kurt a hřiště na plážový volejbal.

V Mirovicích bude zápis do 1. třídy možný celý duben

Mirovice - V mirovické základní škole začal zápis do 1. třídy. Bude zde poprvé bez přítomnosti dětí a potrvá až do konce dubna. Zákonní zástupci si mohou telefonicky (731 494 395) domluvit návštěvu školy a dítě zapsat. Roušky a rukavice jsou nutné. Komunikovat lze i elektronicky, více informací najdete na www.zsmirovice.cz.

Sběrné dvory v Písku se znovu otevírají

Písek - Město Písek od 7. dubna otevřelo pro veřejnost všechny sběrné dvory odpadu. Provoz je nastaven ve standardních provozních termínech a hodinách. S blížícími se velikonočními svátky Městské služby Písek upozorňují, že ve dnech pracovního klidu budou sběrné dvory uzavřeny.

Milevsko - Město ruší omezení úředních hodin kontaktních míst Czech POINT pro veřejnost. Pro tato místa tedy platí úřední hodiny v rozsahu:

Pondělí 8:00 - 11:30 12:15 - 17:00

Středa 8:00 - 11:30 12:15 - 17:00

Pátek 8:00 - 11:30 12:15 - 13:00

V budově na náměstí se jedná o kontaktní místo – matrika (Bc. Randová, J. Hrochová), v budově Sažinova o kontaktní místo – živnostenský úřad (Ing. Weber, I. Nováková). U ostatních agend platí omezení úředních hodin v rozsahu pondělí, středa 9:00-10:30 a 14:00-15:30. "Vstup do úřadu je stále omezen. Prosíme občany o odpovědné chování vůči sobě, ostatním klientům i zaměstnancům úřadu a zachovávání rozestupů," vzkazují z milevského městského úřadu.