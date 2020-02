V areálu písecké nemocnice je lépe vidět. Světla jsou nová

Písek – V areálu písecké nemocnice funguje nové veřejné osvětlení s vyšším výkonem za nižší nákladya poloviční spotřebou energie. Nemocnice vyměnila 104 venkovních světel v celém areálu za 600 tisíc korun. Ještě předtím si nechala zpracovat světelně – technickou dokumentaci se simulací budoucího stavu, znázorněním intenzity světla a jeho rozložením po areálu. „Zvolili jsme LED svítidla se směrovým svícením, které je velmi výkonné a zároveň umožňuje klidný spánek našich pacientů. Lepší viditelnost přinášíi větší bezpečnost na našich vnitřních komunikacích,“ uvedl Miroslav Sekyra, vedoucí provozně technického oddělení nemocnice. Doplnil, že díky mnohonásobně delší životnosti instalovaných LED svítidel nemocnice ušetří značné náklady na údržbu venkovní světelné soustavy. Další úspory přinese menší spotřeba elektrické energie, jelikož nová světla mají o 50 procent nižší příkon než ta původní.

Sladovna trhá rekordy. Loni ji navštívilo zatím nejvíc lidí

Písek – Sladovna má za sebou nejúspěšnější sezonu za dobu své existence. Za loňský rok ji navštívilo 56 tisíc platících a 65 tisíc všech návštěvníků, kteří výstavamii dalšími akcemi prošli. „Oproti 50 tisícům v roce 2018 je tam obrovský nárůst. Zároveň se návštěvnost více rozložila do všech období. Nedocházelo tak k velmi exponovaným dnům, jako tomu bylo v roce 2018,“ informoval ředitel Sladovny Adam Langer s tím, že díky tomu byli méně závislí na dotacích od města.

Vysokou návštěvnost mají na svědomí úspěšné výstavy i pestrý doprovodný program, míní ředitel. „Na jaře se otevřela výstava Včela, která byla návštěvnicky velký trhák. O její popularitě napovídá i fakt, že se nyní usídlila ve Žďáru nad Sázavou a zájem o ni mají i další muzea a instituce. Další byla výstava s netradiční sportovní a hrdinskou tématikou s názvem Góóól, která měla u návštěvníků velký úspěch,“ uvedl.

Poslední čtvrtletí roku 2019 se neslo ve znamení otevírání nových a stále aktuálních výstav Za barokem, Všude papír a divadelního projektu Volní jako ptáci, který je určen především náctiletým.

Čtveřice mužů se vloupala do několika provozoven

Písek – Několik případů vloupání do místních provozoven a pokusů o vloupání objasnili písečtí kriminalisté. „Na podzim loňského roku měla čtveřice mladých mužů škodit v různých provozovnách v Písku,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že šlo o vloupání do prodejny s lahůdkami, do masny, do prodejny s dekoračním zbožím, second handu a jídelny. Dále se pokusili vloupat do bufetu, prodejnys oděvy a další prodejny s lahůdkami. Na některá místa se měli vracet i opakovaně. Škoda na poškozeném zařízení a odcizené hotovosti a stravenkách dosahujek částce 80 tisíc korun. Kriminalisté ve vyšetřování případů dále pokračují.

Připomenou výročí Boženy Němcové

Písek – 200. výročí narození Boženy Němcové, které připadlo na letošní únor, připomene repríza pořadu Božena Němcová bojující a milující. Pořadatelem je Prácheňské muzeum a v roli spisovatelky se představí Stanislava Hošková z Dobříše. Literární odpoledne se koná v Památníku Adolfa Heyduka první březnovou neděli od 16 hodin.

Galerie M zve na novou výstavu

Milevsko – Galerie M v Milevsku chystá novou výstavu nazvanou Kolem dokola. Půjde o obrazy Josefa Kašpara a fotografie jeho dcery Šárky Kašparové. Vernisáž se uskuteční ve středu 4. března od 18 hodin. Výstava potrvá do 27. března.

ZIPáci oslaví patnáctiny

Písek – Taneční centrum Z. I. P. Písek se od začátku roku pilně připravuje na oslavu patnáctých narozenin. Akce s názvem Patnáct se uskuteční v neděli 1. března v kulturním domě od 16 hodin. Diváci se mohou těšit na vzpomínání a oprášené staré choreografie, ale i na ty úplně nové, které ZIPáci nachystali pro tuto sezonu. Na tanečním pódiu se tak představí všichni tanečníci od těch tříletých až po náctileté. Zatančí i dospělácké kurzy. Hosty celého programu budou kmotři centra Láďa Beran, Dana Gregorová, tanečník a stepař Honza Bursa se svým projektem 9evatero a zpěvák Petr Poláček.