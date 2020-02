Světelné informační cedule, které mají uvádět počet volných parkovacích míst, jsou mimo provoz. „Zůstane to tak až do doby výběru nového dodavatele,“ informovala mluvčí radnice Irena Malotová. Informační cedule ukazovaly počet volných parkovacích míst například na Výstavišti, u kulturního domu nebo ve dvoře u pošty.

Měla příjem, brala i dávky

Vyšetřovatelka z oddělení hospodářské kriminality zahájila ve čtvrtek trestní stíhání mladé ženy z Písku za podvod. Žena měla v době od prosince 2018 do května 2019 neoprávněně pobírat dávky pomoci v hmotné nouzi. Neoznámila totiž, že byla zaměstnána a pobírala příjem. Měla tak neoprávněně přijmout více než 23 tisíc korun.

Bazén mění otevírací dobu

Plavecký stadion mění od 1. března provozní dobu. Změna se týká úterý a středy. V úterý bude otevřeno od 7 do 18.30 a parní komory budou v provozu od 7 do 8.45 a od 12.30 do 18 hodin. Ve středu bude otevřeno od 7 do 21 hodin a parní komory budou k dispozici od 7 do 8.45 a od 12.30 do 20.30.

Územní plán zatím neschválili

Na posledním jednání měli vrážští zastupitelé hlasovat o schválení nového územního plánu obce. Podle informací starosty Vladimíra Huptycha však byla 20. ledna při posledním závěrečném projednání nového územního plánu podána další připomínka, ke které bude potřebné doložit rozklad Krajského úřadu a popřípaděi Ministerstva zemědělství. Proto museli zastupitelé schvalování nového územního plánu odložit, dokud se situace nevyjasní.