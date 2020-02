Lidl otevře v pondělí. Parkování bude jen pro zákazníky

Písek – V pondělí 17. února opět zahájí provoz prodejna Lidl v sousedství autobusového nádraží. Zavřená je od 1. června, kdy začala kompletní rekonstrukce. Parkoviště u prodejny, které v minulosti sloužilo i lidem cestujícím pryč autobusem nebo obyvatelům blízkého sídliště Jih, nyní bude určeno jen zákazníkům Lidlu. Jeho kapacita bude sice větší, ale bude zajištěno závorou tak, jako tomu je například u poboček v Českých Budějovicích.

Hlasování končí. Nejlepší sportovce vyhlásíme za týden

Písek - V pátek 14. února v poledne končí hlasování v anketě Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2019, resp. v kategoriích Hvězda Deníku a Nejoblíbenější klub/oddíl, o kterých rozhodují čtenáři. Jak to dopadlo a kdo uspěje v dalších kategoriích dětí, juniorů, dospělých a týmů, se dozvíme na plese sportovců, který se koná v pátek 21. února od 19 hodin v Kulturním domě Písek. Večerem bude provázet sportovní komentátor ČT Jan Smetana, o hudbu se postará kapela Elizabeth. Vystoupí tanečníci z klubu Torra Písek, karatisté z SKP Písek i cyklisté z Biketime Bulls Písek. V ceně vstupenky za 200 korun bude občerstvení a slosovatelný lístek do tomboly plné hodnotných cen. Ples pořádají Písecký deník, Česká unie sportu a Centrum kultury města Písek. Vstupenky koupíte přes Centrum kultury města Písek, popřípadě volejte na telefon 602 667 604.

Recidivista kradl v Protivíně sudy a přepravky od piva

Protivín – Policisté řešili od 3. února případ odcizených sudů a přepravek od piva z pozemku u rodinného domu. Pracovali se zjištěnými poznatky a ve středu 12. února sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež mladému místnímu muži, který již má kriminální minulost.

Mirovice mají nové facebookové stránky

Mirovice – Od tohoto měsíce mají příznivci sociálních sítí možnost sledovat dění na Mirovicku na nově vytvořeném facebookovém profilu Mirovice – oficiální stránky

města. Vedení města se tak snaží využít moderní technologie k předávání informací občanům i další veřejnosti.

Výstava je k vidění každou středu na Husovce

Písek – Již šestý rok pokračuje projekt Československé obce legionářské LEGIE 100, který přispívá k posílení národního uvědomění a národní hrdosti, rozvoji tradicv duchu odkazu československých legionářů. Součástí tohoto dlouhodobého projektu je také výstava Tomáš Garrigue Masaryk a armáda, která je zajímavým zpracováním tématu vztahu prvního československého prezidenta k armádě. Výstava je nyní k vidění v prostorách Základní školy Jana Husa v Písku. Veřejnosti bude přístupná každou středu od 14 do 16 hodin, a to do poloviny března.

V Chyškách mají v sobotu ples hasiči

Chyšky – Sbor dobrovolných hasičů Chyšky pořádá v sobotu 15. února v kulturním domě hasičský ples. Začátek je v 19.30 hodin, k tanci a poslechu zahraje hudební skupina AXIOM. Pořadatelé připravili bohatou tombolu.