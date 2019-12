Město plánuje vybudovat novou stezku Bosou nohou kolem Hradišťského kopce. Povede po okraji Písku příměstským lesem. Stezka bude mít jedenáct zastavení, dvě odpočinková místa – stoly s lavicemi a podél ní bude deset laviček i informační tabule. Rada města schválila na svém jednání zadávací dokumentaci zakázky.

Šatny na atletickém stadionu se dočkají opravy

Město na příští rok plánuje rekonstrukci šaten a sociálního zařízení na městském atletickém stadionu. Část už je opravená, nyní má přijít na řadu první patro. „Budeme doufat, že se někdo přihlásí. Už jednou jsme dělali výběrové řízení, ale nebyl žádný zájemce,“ uvedla starostka města Eva Vanžurová. Předpokládaná cena je kolem 16 milionů korun. Prostory využívají hokejbalisté, tenisté, atletický oddíl a další sportovci.

Úřad zkracuje otevírací dobu

V pondělí 23. prosince a v úterý 31. prosince bude Městský úřad v Písku končit dřív. Úřední hodiny budou zkráceny do 12 hodin.

Jak bude mít Sladovna otevřeno přes Vánoce?

Závěr roku patří ve Sladovně papíru i fascinující době Baroka. Vánoční prázdniny s sebou ale přináší také výjimečnou otevírací dobu. Zavřeno bude od 23. do 26. prosince a 31. prosince i 1. ledna. Navštívit Sladovnu tedy můžete do 22. prosince a pak od 27. do 30. prosince. Podle standardní otevírací doby bude Sladovna přístupná opět od 2. ledna. „Kromě nových výstav bude nachystané také oblíbené Mraveniště, výstava věnovaná Radku Pilařovi, Pilařiště vhodné i pro nejmenší děti a Malá galerie, ve které aktuálně své fotografie vystavuje Václav Jeřábek a paličkované krajky Marie Jeřábková,“ uvedl za Sladovnu Petr Brůha.

Pohádková kovárna chystá živý betlém tuto neděli

Letos již podeváté nabídne Pohádková kovárna živý betlém, a to v neděli 22. prosince od 13 do 17 hodin. Začátek posledního představení je v 16 hodin. Pohádkové bytosti také přinesou Betlémské světlo, které bude možné si odtud odnést domů. Pohádková kovárna připravila mimo jiné vánoční výstavu, která nadchne nejen děti. K vidění bude kromě neděle ještě od 27. do 30. prosince, a to vždy od 11 do 16 hodin.