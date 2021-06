Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba společně s krajským koordinátorem očkování pro Jihočeský kraj Petrem Studenovským a předsedou představenstva Nemocnice České Budějovice a.s. Michalem Šnorkem v pátek před novináři vyhodnotil očkovací strategii kraje.

Hejtman Martin Kuba vyhodnotil očkovací strategii Jihočeského kraje. | Foto: Krajský úřad

„Mám radost, že to, co jsme slíbili, to jsme splnili. Politici by sliby měli plnit a tady to vypadá že se nám to povedlo. Neříkám sice, že máme zcela vyhráno, ale výsledek mě těší,“ řekl při té příležitosti hejtman Kuba.