Téměř čtyři kilometry dlouhý úsek měl být podle původních předpokladů kompletně opravený do konce loňského listopadu. Nastaly však komplikace, se kterými nepočítala projektová dokumentace. Některé sjezdy bylo nutné kvůli zhoršeným podkladním vrstvám předělávat, musela se v těchto úsecích použít jiná technologie a tím došlo ke zdržení zhruba o měsíc. Vzhledem k tomu, že by se tak muselo pracovat až do Vánoc, čemuž nepřálo počasí, rozhodlo se o přerušení.

Nyní by se mělo začít pracovat na zbývajícím úseku komunikace I/20 až po sjezd na Tábor. Podle informací mluvčího českobudějovického Ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška se uzavírka nedotkne obslužnosti pro linky a spoje veřejné linkové dopravy autobusového nádraží v Písku. „Uzavírkou však bude dotčena MHD Písek. Nastanou změny ve vedení tras jednotlivých linek a spojů, nebude se ale měnit dopravní obslužnost stávajících zastávek,“ doplnil Adam Koloušek s tím, že jde o linky č. 365001, 365003, 365005 a 365006.

Na průtahu Pískem se kromě frézování povrchu silnice také mění svodidla, odstraňuje přebytečná zeleň i upravuje odvodnění. Celá akce vyjde na více než 108 milionů korun.

Do 21. dubna bude uzavřená také část jednosměrné ulice Ke Křížku v Semicích. Důvodem jsou podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové stavební práce spojené s jejím rozšířením. „Úplná uzavírka se týká úseku o délce 110 metrů od křižovatky s ulicí Na Staré silnici po sjezd k rodinnému domu čp. 155 za křižovatkou s ulicí U Hromadiště,“ informovala mluvčí. Po dobu uzavírky je zbývající úsek ulice Ke Křížku obousměrně přístupný z ulice Obecní. „Dopravní obsluha ulice U Hromadiště je vedena z ulice Na Stráni po nové komunikaci obytné zóny U Staré školy,“ doplnil k dopravnímu omezení Jaroslav Hrneček z odboru dopravy MÚ Písek.

Nové obchodní centrum v Milevsku se otevře ve středu před Velikonocemi

Až do listopadu 2023 jsou hlášené stavební práce na komunikaci I/4 v úseku Radobytce – Mirotice. Jde o částečnou uzavírku, přesněji zúžení jízdních pruhů.

Dostavba dálnice D4, která má vyplnit chybějící úsek na trase Písek – Praha, naplno odstartovala začátkem března. Po zhruba osmi měsících přípravných prací se začalo budovat u středočeského Milína, ale také v jihočeské části. Podle informací zhotovitele stavby, kterým je společnost DIVia stavební, se bude pracovat paralelně na několika úsecích.

Nová dálnice dlouhá 32 kilometrů povede z Hájů na Příbramsku po Mirotice na Písecku, kde naváže na stávajících 16 kilometrů silnice z Mirotic do Písku, které též čeká modernizace.

Příprava jednotlivých úseků postupně přináší omezení pro řidiče. Netýká se to pouze těch, kteří jedou přímo po hlavním tahu na Prahu, ale na Písecku například obce Nerestce. Od poloviny března mají uzavřené sjezdy z I/4, tedy části silnic č. III/00421 a č. III/00421a.

Stavba dálnice D4 je prvním projektem výstavby dálnice v Česku formou PPP, kdy investorem stavby je soukromý subjekt. Společnost Via Salis, která je za celý projekt zodpovědná, má část D4 postavit a uvést do provozu do prosince roku 2024. Poté bude 24 let a čtyři měsíce komunikaci provozovat a udržovat, za což jí stát bude platit.