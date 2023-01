Jak uvedl starosta Písku Michal Čapek, v současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci podchodu. "V září by měl být průchod opravený, to je to hlavní, o co nám teď jde," konstatoval s tím, že se bude dělat například nová elektroinstalace, dlažba a další. Kolik to bude město stát, zatím není jasné.

Na jaře se začne kopat ve Strakonické i v ulici Otakara Ševčíka

Na prodeji domů, které se staly už na minulém zasedání námětem pro dlouhou diskuzi, se zastupitelé shodli. Primárně by chtěli prodat oba domy dohromady za minimálně třicet milionů korun. Až pokud nikdo neprojeví zájem o oba, prodá se jeden za minimálně třináct milionů a druhý za sedmnáct milionů korun. Prodávat se bude obálkovou metodou.

Podmínkou pro kupující bude věcné břemeno, kterým si chce město navždy zachovat kontrolu nad podchodem spojujícím Velké náměstí a Palackého sady.