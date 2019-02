Táborská Domita uzavřela svůj milevský obchod s potravinami na rohu náměstí E. Beneše už posledního února, ale nájemní smlouva jí končí k 30. dubnu. Její bývalí podnájemci firma Rabbit a Marie Tomečková však zavírat obchody rozhodně nemusejí.

Radní před časem rozhodli o tom, že budou prostory jednotlivých obchodů pronajímat samostatně a vyhlásili nové výběrové řízení na pronájem. Oba stávající nájemci se do něj podle starosty Ivana Radosty přihlásili jako jediní. Proto s nimi budou teď uzavřené nové smlouvy. Prostory po Domitě ale stále čekají na využití. „Zájemci se nám už hlásí, ale chceme, aby tam bylo něco vhodného pro lidi a zároveň aby to na náměstí hezky vypadalo,“ uvedl Ivan Radosta.

Mezi zájemci o uvolněné prostory na náměstí po Domitě jsou například banky a prodejci. „Nejlepší by podle mě pro lidi bylo, aby tam byl obchod,“ konstatoval starosta Ivan Radosta. Dodal, že by ale záleželo na sortimentu a způsobu, jakým by byl prezentován. Jedná se o to, aby to, co tam bude nový nájemce provozovat, nekazilo vzhled náměstí, ale spíš mu prospělo. radní ve středu schválili vyhlášení nového záměru na pronájem s minimálním měsíčním nájemným 11 325 korun. „Tentokrát nebude prioritou výše nájemného, ale výhodnost pro město,“ zdůraznili Ivan Radosta s místostarostou Martinem Třeštíkem.

I když mohl obchod Domity fungovat do 30. dubna, rozhodlo se její vedení ukončit jeho provoz k 28. únoru. Důvodem byla povinnost zavedení elektronické evidence tržeb od 1. března. Pořizování nových kas s příslušenstvím na tak krátkou dobu by se jim nevyplatilo.