Čížová vrací zelené členění do krajiny

Čížová - Výsadba nové zeleně, zakládání nových alejí i obnova těch současných, to je jedna z priorit obce.

„Naším dlouhodobým záměrem je vrátit do krajiny ovocné stromy a rozčlenit ornou půdu remízky s keřovým i stromovým patrem. Při výsadbě stromů spolupracujeme s Mysliveckým spolkem Čížová – Zlivice a Honebním společenstvím Čížová,“ informoval starosta obce Tomáš Korejs.



Příkladem je stromořadí v Dešovech, což je lokalita s velkými lány polí. „Proto jsme se snažili je rozčlenit výsadbou stromů. Letošní sucho dosti výsadbu poškodilo, proto budeme na jaře stromky dosazovat,“ uvedl čížovský starosta.



V rámci projektu Obnova krajinných struktur Čížovští vysazují každoročně nejméně jednu alej. Vloni vysázeli alej podél komunikace do Krašovic. Jsou tady jabloně, třešně a slivoně. Tuto sobotu vysadí 92 ovocných stromů u Bošovic.



„Ovocné stromy do krajiny určitě patří. Pokud silnice není příliš frekventovaná, může si chodec nebo cyklista utrhnout ovoce, na které má chuť,“ myslí si Tomáš Korejs.