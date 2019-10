Vzpomínkový večer pro něj přichystal dirigent, hudební skladatel a obdivovatel Miloš Bok. „Připomeneme si ho. Vždyť držel s Čimelicemi a byl jim věrný,“ vysvětloval den před koncertem Miloš Bok. Režisér v obci prožil dětství, v dospělosti žil a tvořil v ateliéru na chalupě, v obci i natáčel.

Z nedaleké Smetanovy Lhoty se přijela podívat Anna Biskupová nebo 76letá pamětnice paní Miluška. „I u nás ve vsi se točilo, byla plná náves, i já jsem se byla večer podívat,“ vzpomíná.

Čimeličtí i přespolní si poslechli koncert k poctě režisérovi, Korunovační mši C dur W. A. Mozarta, která si vysloužila potlesk ve stoje. Anna Biskupská měla v očích slzy. „Ohromilo mě to, tak velké těleso tu ještě nevystupovalo, nádhera,“ chválila.

Po „předehře“ se program přesunul do restaurace Na Hvížďalce. Podle Petry Vlčkové, dcery Jaroslava Papouška, ne náhodně. „Natáčeli se tu totiž Homolci,“ vysvětluje dcera. Mezi prvními se usadili manželé Krulišovi. „Znali jsme ho od vidění měl na Větrově chalupu,“ vysvětlují. Když se ve vsi točil film Televize v Bublicích aneb Bublice v televizi, byla to prý událost. „Taky maloval krásné obrazy. Ale chalupa z Homolkových už nestojí,“ říkají.

„Je velmi důležité, že umělec je spjatý s místem, které ho inspiruje,“ zahájil druhou část programu Miloš Bok, autor hudby k filmu Anděl Páně 1. Zaplněný sál viděl sestřihy z trilogie o rodině Homolkových a ukázky z dalších tří filmů. „Aleno, hraješ,“ smál se jeden z návštěvníků, když zahlédl na plátně svou ženu jako komparzistku, zatímco jiní poznali v dítěti ve snímku pana starostu. Do mikrofonu zavzpomínali Petra Vlčková, režisér, scénárista a herec Vlastimil Venclík nebo Matěj Forman, který s bratrem hráli jako čtyřletí v Homolcích. Ke slovu se dostali i místní. Klára Šípová mohla jako dítě sledovat, jak režisér maloval. „Byla jsem fascinovaná,“ vypráví. „Navíc byl vždycky ustrojen, nikdy neměl triko nebo křusky,“ vzpomínala. K jedné rodině zase Jaroslav Papoušek chodil na Štědrý den na kapra. „Vždycky u nás poseděl do pěti hodin a moc na to vzpomínám,“ podělila se žena.

Čimelice byl důvod, proč otec z Česka neodešel, myslí si Petra Vlčková. „Byl tu srostlej. Chyběla by mu ta jihočeská krajina, rybníky, západy slunce. Tenhle kraj miloval, má ho ve svých filmech i obrazech,“ je přesvědčena Petra Vlčková.