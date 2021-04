Ve funkci starosty jste druhé volební období. Co vás k tomu tehdy vedlo?

Jsem Milevšťák, mám to tu rád a po čtyřech letech v zastupitelstvu jsem chtěl tenkrát ještě aktivněji přispět k rozvoji města. Mým cílem byla tehdy jeho finanční stabilita, zvýšení investic a zlepšení práce úřadu. Vidíte, a už je to šest a půl roku, co se o to snažím.

Co vás nejen letos, ale také do budoucna čeká z hlediska investic?

Letos nás čekají kromě několika drobnějších dvě velké investice. První je nástavba domova pro seniory v ulici 5. května za 55 milionů korun. Současná budova bude zvýšena o jedno patro, a pokud se vše vydaří, získáme 35 nových lůžek, čímž se celková kapacita domova pro seniory zvýší na vítaných 80. Nástavba přispěje i k vylepšení podmínek obyvatel domova, kteří potřebují pravidelnou pomoc, zároveň dojde k vytvoření několika pracovních míst. Z vlastních zdrojů bychom to nezvládli, proto musím poděkovat za 27milionovou dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí.

A druhá velká investice?

To je stavba podnikatelského parku. Jedná se o zbudování páteřní komunikace do téměř tříhektarového prostoru v Dukelské ulici, který chceme za rozumnou cenu nabídnout podnikatelům k vybudování zázemí jejich firem. Komunikací bude k pozemkům přivedena i veškerá potřebná infrastruktura. Pokud jde o výši této investice, výrazně převýší 20 milionů korun. Naše poděkování tentokrát míří na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by nám na realizaci mělo poskytnout dotační prostředky ve výši zhruba 70 procent uznatelných výdajů. Kromě toho nás v letošním roce čeká řada menších investic a oprav, takže se určitě dostaneme až k částce 90 milionů korun. Myslím, že to je na velikost našeho města až dost.

Je něco, co vás trápí?

Milevsko je věkovým průměrem jedním z nejstarších měst v republice. To je na jednu stranu příjemné, protože to znamená, že se tu lidé dožívají vysokého věku. Faktem ale je, že nám mladí lidé přes 20 let z Milevska odcházejí, proto nám také ten průměr narůstá. V posledních letech v Milevsku klesá i porodnost, takže se trápíme hledáním odpovědi na otázku, co s tím může město dělat? Občas je nám vyčítáno, že pro mladé lidi málo děláme, ovšem co konkrétně to má být, vám nikdo neřekne. Takže se snažíme, aby bylo o děti postaráno z hlediska vzdělání, kultury a sportu. A to se daří – máme čtyři školky, dvě základní školy, gymnázium i odborné učiliště. A pokud jde o kulturu a sport, nemáme se také za co stydět.

Mluvil jste o tom, že vám z města odcházejí mladí lidé. Jak z toho ven?

Určitě by nám pomohlo, kdyby se v regionu zvýšila nabídka pracovních míst. Největší milevská firma ZVVZ dříve zaměstnávala přes tři tisíce lidí, dnes kolem 550. O další stovky míst jsme přišli zrušením Jitexu. A to je znát. Sice zde vznikla řada úspěšných firem, ale úplná náhrada počtu pracovních míst to nebyla. Tak doufejme, že výstavbou podnikatelského parku a příchodem nových firem do Milevska se podaří počet pracovních míst navýšit. Pokud jde o mladé lidi, ti volají po potřebě pozemků, kde by si mohli postavit domek. Město sice vlastní a pronajímá více než 220 bytů, ale to nestačí. V současné době tvoříme nový územní plán města, v němž máme dvě až tři lokality, které by se do budoucna nechaly zpracovat na bydlení v rodinných domech, což by zase mohlo zvýšit atraktivitu města.

Jaké bude v Milevsku léto? Kam byste pozval návštěvníky?

Máme za sebou rok boje s epidemií, která je velice nestandardní a určitě se dotkne i letošní turistické sezóny. Přesto si myslím, že návštěvníci, kteří k nám zavítají, nebudou litovat. Milevsko je známé maškarní tradicí, která sahá až do roku 1862, a všem návštěvníkům může nabídnout prohlídku muzea maškar. K návštěvě a prohlídce láká premonstrátský klášter – nejstarší v jižních Čechách, kde najdete i klášterní a městské muzeum. Máme tu dobré restaurace, kde se můžete občerstvit, k přespání může posloužit pěkně zrekonstruovaný Sporthotel. K dispozici jsou tu sportoviště, koupání, pro turisty celá řada tras krásnou přírodou. V blízkosti Milevska se nachází hrad Zvíkov a zámek Orlík, pro děti je zážitkem návštěva parku Zeměráj u Kovářova.