V úvodu vystoupil například starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa a u příležitosti výročí 20 let od velkých povodní v roce 2002 poděkoval bývalému hejtmanovi Janu Zahradníkovi za úsilí, které věnoval dokončení Vltavské vodní cesty až po Budějovice. Akce ukázala v poslední době už několikrát, jaký význam mělo prohloubení koryta i jako protipovodňová ochrana.

Zmíněné tři miliardy korun jsou investice, které by se mohly realizovat v následujících čtyřech letech v jižních Čechách v návaznosti na projekty související s vodními toky. Jedná se o projekty, které přímo souvisí s vodou, nebo jsou v její těsné blízkosti. Chystané investice se týkají sportovního využití vodního toku, rekreace nebo i kultury či cestovního ruchu.

Loučovice a Vyšší Brod

Antonín Krák například uvedl, že po dokončení má na území kraje mít cyklostezka podél Vltavy délku 185 kilometrů. Využívat by se měla k rekreaci, ke sportu i k cestám do práce. Aktuálně byl zprovozněn úsek železniční stanice Lipno - sv. Prokop u Loučovic za 10,9 milionu korun s dotací 9 milionů od Státního fondu dopravní infrastruktury. Na příští rok kraj vyčlenil 96 milionů na projektové přípravy nebo realizace. Například na stavbu úseků Loučovice - podél Vltavy nebo Vyšší Brod. I v Českém Krumlově by měl vzniknout další úsek.

Problémem jsou u cyklostezek vysoké náklady kvůli komplikovanému terénu. Předpokládané náklady na potřebné nové cyklostezky byly odhadnuty ve chvíli, kdy projekt od Nadace Jihočeské cyklostezky přebíral kraj, na 1,2 miliardy korun. "Obávám se, že 1,5 miliardy bude málo," upozornil na růst cen stavebních prací. Kraj se přesto projektu nezříká. I když podle některých informací na příští rok Státní fond dopravní infrastruktury s dotacemi na cyklostezky či chodníky nepočítá.

Most v Týně

Ve městě Týn nad Vltavou chce kraj v roce 2023 a 2024 rekonstruovat most přes Vltavu na tahu České Budějovice - Milevsko, náklady se odhadují na zhruba 265 milionů korun. Podle Antonína Kráka se plánuje nový most jako krajská investice nejen v Týně. Cílem je zlepšení kapacitních možností dopravy i zvýšení bezpečnosti.

Účastníci konference se věnovali uplynulým čtyřem letům projektu. „V tuto chvíli můžeme konstatovat, že jsme naplnili většinu plánů, které jsme si na začátku vytyčili. Cílem bylo vytvoření potřebné infrastruktury na splavněném úseku Vltavy mezi Budějovicemi a Týnem nad Vltavou respektive Kořenskem. Povedlo se nám zpřístupnit řeku lidem a změnit vnímání plavby v očích veřejnosti. Po čtyřech letech vidíme, že kromě přínosu pro cestovní ruch se řeku naučili využívat také místní obyvatelé, pro které se tak rozšířili možnosti volnočasového vyžití v místě bydliště. Dalším úspěchem bezesporu je, že se nám podařilo rozběhnout projekt Vltavské cyklostezky, která je jedním z největších počinů v infrastruktuře cestovního ruchu v kraji,” zhodnotil současný stav předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný, která zároveň připojil poděkování nedávno zesnulému Ivanu Študlarovi z organizace JIKORD za jeho přínos pro splavnění Vltavy i pro rozvoj projektu cyklostezky podél celé řeky. V období 2019 až 2022 byly na splavněném úseku Vltavy v jižních Čechách a do okolní infrastruktury uskutečněny investice za více než 450 milionů korun, vzniklo přes třicet nových služeb spojených s vodou a podařilo se zapojit více jak čtyřicet organizací.

Plány Budějovic

Konference se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje, měst v okolí Vltavy, ale také institucí, které jsou přímo spojené s vltavskou plavbou, tedy ministerstvo dopravy, Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest a Státní plavební správa. Akce se konala pod záštitou města Hluboká nad Vltavou a náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Antonína Kráka. Cílem akce, kterou pravidelně pořádá destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s., bylo vyhodnocení čtyřleté strategie rozvoje Vltavské vodní cesty mezi roky 2019 a 2022, ale také plánování a vize do budoucích let. Ty se netýkají pouze samotné vodní cesty a lodní dopravy, ale zahrnují také řadu projektů, které s vodou souvisí nebo jsou v její těsné blízkosti.

Město České Budějovice postupně naplňuje vize z urbanistické studie Město a voda. „Aktuálně probíhají práce na projektu zpřístupnění břehu řeky v parku Dukelská a připravujeme také úpravu veřejného prostranství na Senovážném náměstí, kde dojde k otevření Mlýnské stoky, která je v těchto místech v současnosti zatrubněna,” popsal plány radní města České Budějovice pro cestovní ruch Viktor Vojtko. Studie zahrnuje také plán na tvorbu takzvaného Slunečního ostrova na Jiráskově nábřeží či náplavky mezi Železným a Zlatým mostem.

Zdroj: Deník/Jakub Janoušek

Na úpravy Senovážného náměstí pak navazují kroky Jihočeského kraje, který zde plánuje financovat stavbu výstavní síně AJG. „Nová budova AJG na Senovážném představuje investici do rozvoje kultury, kterou si jihočeská metropole zaslouží," uvedl v této souvislosti mimo konferenci hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. K cyklostezce podél řeky Martin Kuba doplňuje, že jde o rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. "Vltavská cyklostezka brzy propojí jižní Čechy napříč od severu na jih a vytvoří pro kraj důležitou atraktivitu doslova evropského významu,” zdůraznil Martin Kuba.

I stezky ve skalách

Na takzvané Stezce Vltavy vznikly hojně navštěvované lezecké trasy Ferrata Hluboká, byla instalována koupací i přístavní mola a doplněna infrastruktura zajišťující provoz, například čerpací stanice a výlevka odpadních vod v přístavu na Hluboké, ale také přístavní hrana pro malá plavidla na Jiráskově nábřeží pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích. Kromě soukromých lodí nebo šlapadel, veslic a hausbotů, které jsou k dispozici v půjčovnách, křižují řeku také pravidelné lodní linky včetně těch v centru Budějovic. „Na řeku se postupně vrací život, který na ní byl v dobách voroplavců, kdy byly Budějovice po vodě propojeny s Prahou. K naplnění této vize v moderním duchu nám chybí tři kroky. Jsou to lodní zdviže na přehradách Slapy a Orlík a také plavební komora na Jiráskově jezu u Dlouhého mostu. Ten je poslední překážkou, která brání, aby mohly lodě připlout až do centra a Budějovice tak naplno využili potenciál města na soutoku dvou řek,” dodal na závěr konference David Šťastný. S myšlenkou otevření takzvané horní vody, tedy toků Vltavy a Malše v historickém centru, pro lodě počítá také již zmíněná studie Město a voda.