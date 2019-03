Chyšky - Do konce února se uskutečnily v okrese Písek výroční aktivy hasičských okrsků. Chyšecký hasičský okrsek zhodnotil svojí činnost a plán na tento rok na aktivu už 25. ledna. V salónku restaurace U Čižinských v Chyškách se sešli zástupci šesti hasičských sborů, jmenovitě z Chyšek, Květuše, Nové Vsi, Nosetína, Vlksic a Stříteže.

Aktiv hasičů okrsku Chyšky. | Foto: Josef Vachta

Jednání se také zúčastnil za obec Chyšky Marek Hadrbolec, místostarosta obce. S hlavní zprávou seznámil přítomné Jaroslav Kubec, starosta hasičského okrsku Chyšky. Ve své zprávě vyzdvihl celkově práci hasičů, konstatoval, že minulý rok byl na spolkovou činnost hasičů opět náročný.

Jmenujme některé akce. Ve spolupráci s obcemi Chyšky a Vlksice se v dubnu opět uskutečnilo setkání Zasloužilých hasičů Chyšecka, kterého se účastnilo 45 členů, kteří jsou v hasičských sborech 40 a více let. V minulém roce oslavily tři hasičské sbory v okrsku své výročí - Nová Ves 90 let, Chyšky 125 let a Květuš 125 let. Všechna výročí byla velmi dobře připravena a všem organizátorům patří poděkování.