Chřipka stále řádí

V Jihočeském kraji se v uplynulém týdnu oproti tomu minulému celkový výskyt akutních respiračních infekcí (ARI) nezměnil. V 9. kalendářním týdnu byla nemocnost 1364 případy na sto tisíc obyvatel, poklesl ale počet chřipce podobných onemocnění (ILI).

„Kvůli vysokému výskytu v některých okresech hodnotíme celkovou situaci v kraji stále jako chřipkovou epidemii. Ve věkové kategorii předškoláků 0 – 5 let se oproti minulému týdnu výskyt zvýšil o 5,9 procenta na 4255 případů a v kategorii školáků 6 – 14 let o 4,4 procenta na 2529 případů. V kategorii mladých lidí 15 – 24 let došlo k poklesu o 1,8 procenta na 1713 případů. Mezi dospělými v kategorii 25 – 64 let poklesla nemocnost o 7,1 procenta na 663 případů na sto tisíc a ve věkové kategorii 65+ poklesla o 7,6 procenta na 490 případů, “ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

Kde jsou stále uzavřená zařízení pro návštěvy:

Prachaticko: Od 22. 2. zrušen zákaz návštěv v Nemocnici Prachatice, a.s.,

Písecko: Zákazy ve všech zařízeních byly odvolány.

Českokrumlovsko: Nemocnice Český Krumlov, a.s., zrušila zákaz návštěv od 24. 2.

Jindřichohradecko: Trvá zákaz návštěv v Nemocnici J. Hradec a v DS Otín.

Českobudějovicko: Omezení návštěv v Nemocnici Č. Budějovice bylo zrušeno od 22. 2.

Strakonicko: Trvá stále v Nemocnici Volyně, od 24. 2. byl zrušen zákaz návštěv v DPS Lidická a Rybniční ve Strakonicích.

Táborsko: Pro návštěvy je stále uzavřen Senior dům v Soběslavi.

Co se týče jednotlivých okresů, nejvyšší nemocnost evidují hygienici v okrese Č. Krumlov, kde je nemocnost 1815 případů na sto tisíc obyvatel (+ 0,8 %). V okrese Písek je výskyt 1552 případů na sto tisíc obyvatel a nemocnost tu v mezitýdenním srovnání poklesla o 4,1 %. Jindřichohradecko eviduje 1380 případů na sto tisíc obyvatel okresu (- 9,2 %), Prachaticko 1377 případů (- 5,2 %) stejně jako Strakonicko, kde je rovněž 1377 případů (- 2,5 %), na Táborsku se mírně zvýšila nemocnost o 1,2 procenta na 1307 případů na sto tisíc obyvatel okresu a na Českobudějovicku zaznamenali hygienici vzestup nemocnosti o 8,3 % na 1165 případů na sto tisíc obyvatel okresu.

V případě chřipce podobných onemocnění (ILI) evidují hygienici pokles celkem o 21,7 %, k poklesu došlo ve všech věkových kategoriích. V současné době je výskyt chřipce podobných onemocnění v kraji 130 případů na sto tisíc. Největší počet onemocnění hlásí lékaři v kategorii předškolních dětí (365 na sto tisíc, - 22,2 %) a školáků (kategorie 6 – 14 let, 294 na sto tisíc, - 15,5 %). V kategorii 15 – 24 let je výskyt ILI 128 případů (- 33 %), v kategorii 25 – 64 let 70 případů (- 19,5 %) a v kategorii 65+ poklesl výskyt ILI na 30 případů (- 31,8 %) na sto tisíc.

Z chřipkových virů dominuje v populaci kraje chřipka typu A. „V týdnu jsme nezaznamenali žádný nový závažný případ chřipky. Letos tedy evidujeme v kraji čtrnáct závažných případů chřipky, bohužel s pěti úmrtími,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru KHS MUDr. Jitka Luňáčková. Loňská epidemie v Jihočeském kraji trvala devět týdnů a hygienici při ní registrovali 24 klinicky závažných případů onemocnění, z nichž jedenáct skončilo úmrtím.

Aktuální situace ohledně nebezpečí koronaviru na jihu Čech

V Jihočeském kraji jsme vzhledem k cestovatelské anamnéze a zdravotnímu stavu nařídili ke včerejšku celkem 77 karanténních opatření. Jenom za středu a čtvrtek tento týden jsme vydali 44 opatření, většinou u osob, které se vracely ze severní Itálie. Občané jsou informováni, sami se nám hlásí a chtěla bych jim za tento přístup, který je jediný správný, velice poděkovat. Naši pracovníci jsou v pohotovosti, jsme ve stálém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému a pro veřejnost jsme zřídili řadu informačních telefonických linek stejně jako infekční oddělení českobudějovické nemocnice a Jihočeský kraj. Žádáme i nadále veřejnost o ohleduplnost a spolupráci. Především ty osoby, které pobývaly v rizikových oblastech, i když nemají příznaky jako je vysoká teplota, kašel nebo dušnost. Přesný postup najdou tyto osoby na naší webové stránce,“ vyzývá ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová. Mezi rizikové oblasti patří v tuto chvíli vedle Číny a přestupu na velkých letištích v Číně i Jižní Korea, Honkong, Irán, Japonsko, Singapur a další postižené oblasti, především Itálie s regiony Benátsko, Lombardie, Emilia Romagna a Piemont.

Informační linku pro veřejnost 800 100 450 zřídil i Jihočeský kraj. Je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Marie Jakschová, KHS České Budějovice

Co dělat?

Pokud se u někoho, kdo byl v těchto regionech v průběhu uplynulých čtrnácti dnů objevily příznaky (teplota, kašel, dušnost), měl by podle doporučení hygieniků postupovat takto:

Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!

Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem

Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

Pokud byla osoba v rizikové oblasti a nemá příznaky, měla by postupovat takto:

Kontaktujte v pracovní době telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích na níže uvedených telefonních číslech, to rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény

387 712 326

387 712 212

387 712 380

387 712 321

387 712 310

387 712 320

387 712 211

387 712 312

387 712 210

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho o vystavení potvrzení o nařízení karantény

Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi

Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu

Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656

Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem

Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!