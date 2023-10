Robert Turinský upozornil na záměr Jihočeského kraje vyhlásit zvláště chráněné území na řece Otavě mezi Zátavím a Novými Kestřany. Obává se dopadu, který by to mělo na život v okolí. „Může to přinést zcela zásadní komplikace pro nás všechny, kteří v dotčených obcích žijeme a pracujeme," konstatoval s tím, že řeka je například jako významný vodní tok nedílnou součástí systému nakládání s odpadními vodami.