Ať už hledáte celodenní vyžití pro děti na čerstvém vzduchu nebo chcete nasát vůni přírody, vaším cílem může být zážitkový park Zeměráj. Devítihektarový areál plný zábavy i poznání funguje nedaleko Kovářova na Písecku desátým rokem. K jeho vybudování přivedla před lety majitelku Kateřinu Havránkovou absence podobného zařízení pro děti. „Na vlastní kůži jsem s malými dětmi zjistila, že není moc kam vyrazit. Většinou máte všude nějaké prolézačky, kde sedíte a dohlížíte na dítě, nebo ho můžete vzít do zoo. To je všechno skvělé, ale chybělo mi něco víc, což byla první motivace k založení Zeměráje. Tady je všechno, co se nám líbí, co máme rádi,“ zavzpomínala provozovatelka areálu.

Podoba archeoskanzenu vychází ze současných poznatků získaných archeologickými výzkumy a bádáním historických věd. Jedná se o rekonstrukci toho, jak se u nás žilo v raném středověku. „Pracovala jsem řadu let v památkové péči, vydávala jsem turistické průvodce, takže zkušenosti v oboru mám. Kromě toho mám kolem sebe šikovné lidi,“ vysvětlila Kateřina Havránková, že návštěvníci parku kromě zábavy také poznávají české dějiny a tradice.

Myšlenkou číslo jedna je, že si zde mohou návštěvníci všechno vyzkoušet, všechno si takzvaně osahat. „Děláme to hlavně s láskou. Pořád mě to baví a troufám si říct, že i všechny kolegy, které tady mám. Samozřejmě kdyby to nebylo rentabilní, nešlo by to,“ podotkla Kateřina Havránková.

Začátkem května odstartovala jubilejní desátá sezona parku. Zatím je otevřeno pouze o víkendech, během letních prázdnin pak každý den. Kromě běžného vyžití je na každou sobotu připraven zvláštní program. Zajímavá akce se uskuteční 17. června. „Jsme zapojeni do mezinárodní sítě archeologických muzeí v přírodě, jedná se o akci v rámci Evropských dnů archeologie. Bude to velká oslava slunovratu, během které se představí čtyřicítka účinkujících a nebude chybět doprovodný program,“ vyjmenovala majitelka areálu.

Součástí parku je i hospůdka, která vaří tradiční staročeská jídla. Jedinou rezervu vidí provozovatelka v možnostech ubytování, které přímo v Kovářově nejsou. „Často sem jezdí turisté, kteří jsou ubytovaní kolem Orlíku. Tam je naštěstí výběr velký a není to daleko,“ uvedla s tím, že přímo v areálu o nabídce přespání neuvažují. „Snažíme se zachovávat přírodu v co nejméně dotčeném stavu a podle toho se k ní musíme chovat,“ doplnila. Park mimo jiné spolupracuje s ornitology a zapojuje se do různých programů snažících se o návrat některých druhů živočichů, například ptáků či motýlů.

Zážitkový park Zeměráj nabízí výukové programy pro mateřské i základní školy. Otevřeno má od května do září. V květnu, červnu a září pouze o víkendech a svátcích, během letních prázdnin pak denně.