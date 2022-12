"Byl v dezolátním stavu. My jako město jsme zámek prodali v roce 2019 za korunu, protože bychom na jeho obnovu nenašli dostatek financí. Jsme moc rádi, že ho koupila firma, která s tím dokázala pohnout a má jasný investiční záměr, co chce v objektu provozovat a jak to bude fungovat," pochválil starosta Nové Včelnice Tomáš Hrubec. Kompletní rekonstrukce zámku vyjde investora na 200 milionů korun.

Rekonstrukce zámku začala na jaře roku 2021. Objekt se od té doby proměnil k nepoznání. Růžovou fasádu nahradila bílá, stavba dostala novou střechu, okna a uvnitř panuje čilý pracovní ruch. Nové zařízení nabídne kapacitu 150 lůžek, 80 míst je určeno pro seniory, zbytek pro hotelové hosty. Uvnitř bude fungovat restaurace a senioři budou mít k dispozici i komfort v podobě menšího wellness s vířivkou i velké prosklené jídelny. Obnovy se dočká také zámecký park. Nové zařízení navíc přinese do města další pracovní místa.

„Nejsme úplně průmyslová oblast a nemáme tady velké podniky, proto jsme rádi za každé stabilní zaměstnání a každého zaměstnavatele, který tu udělá nabídku. Samozřejmě pokud tady bude 80 seniorů navíc, bude to mít i pozitivní vliv na rozvoj služeb na městě, jako jsou kadeřnictví a drobné obchody,“ dodal starosta.

V Nové Včelnici je stejně jako v jiných městech míst pro seniory nedostatek. „Město má malé domky se zahrádkami na okraji Včelnice, které jsou pro seniory k dispozici. Je tam ale samozřejmě přetlak,“ poznamenal starosta Tomáš Hrubec. Kolaudace nově opraveného zámku je naplánovaná už na květen příštího roku.