Město Písek, které je majitelem chaty, vybralo nájemce na druhý pokus. Loňské výběrové řízení, do kterého se přihlásil jen jeden zájemce, zrušilo. Letos se přihlásilo šest adeptů. "Nejvýhodnější nabídku předložila firma DIO restaurant a penzion Putim, s. r. o.. Navrhla nájemné, které se bude v průběhu pěti let postupně zvyšovat," nastínila místostarostka Písku Petra Trambová s tím, že první rok bude činit 174 tisíc korun bez daně a během pěti let vystoupá na částku 336 tisíc korun bez daně za rok. V následujících letech by pak nájemné mělo zůstat v této výši.