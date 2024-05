V sobotu 25. května odpoledne se písecké Výstaviště promění v jednu velkou podívanou. Bude se to tu hemžit americkými a sportovními vozy, které sem jejich majitelé přivezou s jedním hlavním cílem - podpořit malého Bertíka.

Akci podpoří také písecký Revolution cocktail bar & caffee lounge. | Video: Archiv pořadatelů

Druhý ročník píseckého charitativního srazu amerických a sportovních vozů na podporu malého Bertíka odstartuje v sobotu v poledne na Výstavišti v Písku. Akce se bude konat za každého počasí a nabídne kromě podívané také doprovodný program. Cílem celého odpoledne je vybrat peníze, které pomohou malému Bertíkovi z Oslova a jeho rodině usnadnit život.

Devítiletý Hubert Němec z Oslova žil spokojený život dítěte do okamžiku, než spadl v létě 2018 do bazénu. Po rychlém zásahu rodiny a záchranářů se podařilo chlapce resuscitovat a zachránit, ale tonutí zanechalo na zdraví dítěte vážné následky. „Chlapci bylo diagnostikováno vigilní kóma – hluboká porucha vědomí, kdy má sice otevřené oči, ale nevnímá a nelze s ním navázat kontakt. Dýchá s podporou kanyly a pro příjem výživy mu byla zavedena sonda přes břišní stěnu přímo do žaludku. Ze zdravého dítěte se stal chlapec, který potřebuje nepřetržitou péči dospělé osoby. A navíc celou řadu pomůcek, fyzioterapeutickou péči, logopedickou péči pro postupnou podporu polykání a samozřejmě komplexní lékařkou péči," uvedla Nemocnice Písek, do jejíž ambulance klinické logopedie dochází s Bertíkem jeho maminka.

V rodině se třemi dětmi se musel změnit běžný režim – matka zůstala doma a maximálně se věnuje péči o děti a prioritně o Bertíka. Tatínek zabezpečuje rodinu po finanční stránce.

Akci s charitativním posláním podporuje řada píseckých organizací, spolků i jednotlivců. Například Kozlovna U Plechandy, která zde bude mít svůj stánek, věnuje část výdělku na podporu Bertíka. Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek zajistí přistavení sanitního vozu, zdravotnický dozor a ukázky první pomoci. Další pomohli formou darování předmětů do dražby. Dražit se tak bude například dres od hokejisty Tomáše Hertla, vlastnoručně podepsaná kolekce barevných tištěných reprodukcí a limitovaná edice LP od Ivana Mládka nebo podepsaný dres fotbalové legendy Jana Kollera. Další možností, jak přispět, bude zakoupit si svezení za 490 korun ve vybraných vozech. Stejně tak bude možné přispět formou dobrovolného vstupného.

Auta budou na Výstaviště najíždět od 10.30 hodin, oficiálně program začne v poledne a potrvá do 17 hodin. Poté bude předán šek Bertíkově rodině.

Program sobotní akce.Zdroj: Archiv pořadatelů