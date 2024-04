Obec Hrazany pořádá v sobotu 4. května ve spolupráci s místními spolky a přáteli mladých hasičů SDH Dobrošov 2. ročník charitativního běhu na podporu Domácího hospicu Athelas v Písku.

Charitativní běh v Hrazánkách podpoří Domácí hospic Athelas v Písku. | Foto: Archiv pořadatelů

Každý, kdo chce udělat něco pro své zdraví a současně pomoci druhým, je pořadateli zván na hřiště do Hrazánek, kde od 14 hodin začne prezence a v 15 hodin se bude startovat.

Účastníky čekají trasy o délce 3 km, 6 km a 10km, které povedou především po polních a lesních cestách a které lze zdolat nejen během, ale také chůzí. „Připraveny jsou mimo jiné také doprovodné programy, soutěže, skákací hrad a návštěva vzácného hosta - mistra světa v TFA Michala Brousila," uvedla za organizátory Hana Vošahlíková s tím, že občerstvení je samozřejmostí.

Charitativní běh v Hrazánkách podpoří Domácí hospic Athelas v Písku.Zdroj: Archiv pořadatelů

Startovné se hradí v hotovosti na místě - dospělí ho mají za sto korun, děti od 5 do 17 let za 50 korun a děti do 5 let zdarma. Veškerý zisk jde na činnost hospicu Athelas. „Máme připraveny také odměny, jejichž počet je omezen. (Nejen) proto se registrujte prostřednictvím QR kódu nebo prostřednictvím online formuláře, který naleznete na www.obechrazany.cz," doplnila Hana Vošahlíková.

Vloni se na start postavilo 269 běžců a chodců. „Překonáme letos tento počet? Tak přijďte a pomozte nám pomáhat!" vyzvala na závěr.